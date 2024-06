Prezydent Chin Xi Jinping miał "dać słowo" ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jego kraj nie sprzeda broni Rosji. O tym Zełenski powiedział w trakcie konferencji prasowej z Joe Bidenem podczas szczytu G7 we Włoszech. Pod koniec maja minister obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapps oświadczył, że brytyjski i amerykański wywiad mają dowody na to, że Chiny już dostarczają albo będą dostarczać Rosji śmiercionośną broń do wykorzystania przeciwko Ukrainie.

- Odbyłem rozmowę telefoniczną z przywódcą Chin (Xi Jinpingiem - red.). Powiedział, że nie sprzeda Rosji żadnej broni. Zobaczymy, czy jest przyzwoitym człowiekiem, czy nie, ponieważ dał mi słowo - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas czwartkowej konferencji prasowej z Joe Bidenem podczas szczytu G7 w Apulii na południu Włoch. Zełenski nie sprecyzował, kiedy ta rozmowa się odbyła.

Oficjalnie wiadomo, że od czasu inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę Zełenski i Xi rozmawiali telefonicznie tylko raz: 26 kwietnia 2023 roku.

Xi Jinping XINHUA / Li Xueren/PAP

Uwaga Bidena

- Nawiasem mówiąc, Chiny nie dostarczają broni, ale zdolność do jej produkcji i dostępną do tego technologię, więc w rzeczywistości pomagają Rosji - wtrącił Joe Biden, obarczając Chiny częściową odpowiedzialnością za trwającą rosyjską wojnę agresji przeciwko Ukrainie.

Tuż przed konferencją prezydenci Biden i Zełenski podpisali 10-letnią ukraińsko-amerykańską umowę o bezpieczeństwie, której tekst głosi, że jest to porozumienie pomostowe, zapowiadające akcesję Ukrainy do NATO. Umowa ma na celu zapewnienie Ukrainie możliwości obrony przed Rosją, w tym przed przyszłymi atakami.

10-letnia umowa. Podpisy Zełenskiego i Bidena Reuters

Ustalenia wywiadu Wielkiej Brytanii i USA

Pod koniec maja brytyjski minister obrony Grant Shapps ujawnił, że brytyjski i amerykański wywiad mają dowody na to, że Chiny już dostarczają, albo będą dostarczać Rosji śmiercionośną broń do wykorzystania przeciwko Ukrainie.

- Mamy dowody na to, że Rosja i Chiny współpracują nad sprzętem bojowym do wykorzystania na Ukrainie. Jak widzieliśmy podczas wizyty państwowej (Władimira) Putina w Pekinie i (jak pokazuje) 64 procent wzrostu w handlu między Rosją a Chinami od czasu inwazji na pełną skalę, one wzajemnie się wspierają - powiedział Shapps w czasie wystąpienia otwierającego doroczną konferencję London Defence Conference.

Jak dodał, wywiady USA i Wielkiej Brytanii ujawniły, że "śmiercionośna pomoc płynie teraz lub będzie płynąć z Chin do Rosji i na Ukrainę". - Myślę, że jest to znaczący rozwój sytuacji i powinniśmy być tym zaniepokojeni, ponieważ we wcześniejszych dniach tej wojny Chiny przedstawiały się jako mające łagodzący wpływ na Putina - dodał minister obrony Wielkiej Brytanii.

Autorka/Autor:tas/adso

Źródło: PAP