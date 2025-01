"Skupiam się na pomocy wojskowej". Zełenski o ruchu Trumpa i rozmowach pokojowych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone nie zawiesiły pomocy wojskowej dla jego kraju. Odniósł się w ten sposób do decyzji Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia programu pomocy zagranicznej na 90 dni. Wyraził również nadzieję, że w rozmowy dotyczące zakończenia wojny zaangażują się zarówno USA, jak i kraje europejskie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, która w sobotę składa wizytę w Kijowie. Odniósł się do rozporządzenia prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia pomocy zagranicznej na 90 dni.

Zełenski o możliwych rozmowach w sprawie zakończenia wojny

Zełenski mówił także o potencjalnych rozmowach dotyczących zakończenia wojny. Wyraził nadzieję, że zaangażują się w nie zarówno USA, jak i kraje europejskie. Dodał, że, aby przyniosły one jakikolwiek efekt, musi w nich uczestniczyć też sama Ukraina.

- Jeśli chodzi o to, jak będą wyglądały: mam nadzieję, że będzie tam Ukraina, Ameryka, Europa i Rosja , (...). Naprawdę chciałbym, aby Europa wzięła (w nich - red.) udział, ponieważ będziemy członkami Unii Europejskiej - powiedział.

Ukraiński przywódca mówił też, że Donald Trump może doprowadzić do zakończenia wojny, ale może to zrobić tylko wtedy, gdy włączy Ukrainę do rozmów.