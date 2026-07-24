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Wołodymyr Zełenski przyleci do USA? Aktywistka MAGA: powiedział mi, że w przyszłym tygodniu

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Wołodymyr Zełenski
Zmarł Lindsey Graham. Republikański senator miał 71 lat
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X
Prawicowa amerykańska aktywistka Laura Loomer twierdzi, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje w przyszłym tygodniu złożyć wizytę w USA. Ukraiński przywódca powiedział jej to w trakcie rozmowy w Kijowie. Przylot Zełenskiego ma być związany z pogrzebem Lindseya Grahama, ale harmonogram jego wizyty może poszerzyć się o inny ważny punkt.

Laura Loomer, znana zwolenniczka Donalda Trumpa i aktywistka ruchu MAGA, przeprowadziła wywiad z ukraińskim prezydentem w trakcie niedawnej wizyty w Kijowie.

"Prezydent Zełenski powiedział mi, że w przyszłym tygodniu będzie obecny na pogrzebie senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie i prawdopodobnie wówczas odbędzie kolejne spotkanie (Zełenskiego) z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem" - poinformowała na X. 

71-letni republikański senator Lindsey Graham zmarł w sobotę 11 lipca, tuż po powrocie z Kijowa, gdzie ogłosił porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji. Według lekarza sądowego przyczyną nagłej śmierci polityka była miażdżycowa choroba serca. Senator, znany z twardego kursu wobec Rosji i Iranu, był w Senacie jednym z najbardziej stanowczych rzeczników na rzecz Ukrainy

Zełenski o przełomie w relacjach z Trumpem

Cały wywiad z Zełenskim nie jest jeszcze dostępny. Loomer udostępniła krótki fragment w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy przyznał, że przełomowym momentem w jego relacjach z amerykańskim przywódcą było krótkie spotkanie w Watykanie, które odbyło się w Bazylice Św. Piotra w czasie pogrzebu papieża Franciszka w kwietniu 2025 roku. 

- To był historyczny moment. Po 15-20 minutach rozmowy zmieniliśmy nasze relacje. Nikogo z nami nie było. Byliśmy sami we dwoje. Cieszę się, że mogłem usłyszeć prezydenta. Usłyszałem jego, a on usłyszał mnie - wspominał Zełenski na nagraniu.

Spotkanie Zełenskiego i Trumpa w Rzymie
Spotkanie Zełenskiego i Trumpa w Rzymie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Spotkanie obu polityków, zorganizowane w lutym 2025 roku w Waszyngtonie, zakończyło się ostrą wymianą zdań pomiędzy Zełenskim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance’em.

Prezydent Ukrainy gościł po raz ostatni w USA w grudniu 2025 roku. Doszło wówczas do spotkania Zełenskiego z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie, a tematem rozmów były inicjatywy na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Zełenski nie odniósł się jeszcze do informacji o jego kolejnej wizycie w USA w przyszłym tygodniu.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUSAUkrainaLindsey Graham
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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