Świat Wołodymyr Zełenski przyleci do USA? Aktywistka MAGA: powiedział mi, że w przyszłym tygodniu Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zmarł Lindsey Graham. Republikański senator miał 71 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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Laura Loomer, znana zwolenniczka Donalda Trumpa i aktywistka ruchu MAGA, przeprowadziła wywiad z ukraińskim prezydentem w trakcie niedawnej wizyty w Kijowie.

"Prezydent Zełenski powiedział mi, że w przyszłym tygodniu będzie obecny na pogrzebie senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie i prawdopodobnie wówczas odbędzie kolejne spotkanie (Zełenskiego) z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem" - poinformowała na X.

President Zelenskyy @ZelenskyyUa told me he will likely be attending Senator Lindsey Graham’s funeral in DC next week and he will also be having another meeting with President Trump.



This comes as the renewed secondary Russian sanctions bill is making its way through Congress.… https://t.co/3mQ5ew4BXN — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 24, 2026 Rozwiń Laura Loomer: Zełenski przyjedzie na pogrzeb republikańskiego senatora Źródło: X

71-letni republikański senator Lindsey Graham zmarł w sobotę 11 lipca, tuż po powrocie z Kijowa, gdzie ogłosił porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji. Według lekarza sądowego przyczyną nagłej śmierci polityka była miażdżycowa choroba serca. Senator, znany z twardego kursu wobec Rosji i Iranu, był w Senacie jednym z najbardziej stanowczych rzeczników na rzecz Ukrainy.

Zełenski o przełomie w relacjach z Trumpem

Cały wywiad z Zełenskim nie jest jeszcze dostępny. Loomer udostępniła krótki fragment w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy przyznał, że przełomowym momentem w jego relacjach z amerykańskim przywódcą było krótkie spotkanie w Watykanie, które odbyło się w Bazylice Św. Piotra w czasie pogrzebu papieża Franciszka w kwietniu 2025 roku.

- To był historyczny moment. Po 15-20 minutach rozmowy zmieniliśmy nasze relacje. Nikogo z nami nie było. Byliśmy sami we dwoje. Cieszę się, że mogłem usłyszeć prezydenta. Usłyszałem jego, a on usłyszał mnie - wspominał Zełenski na nagraniu.

Spotkanie Zełenskiego i Trumpa w Rzymie Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Spotkanie obu polityków, zorganizowane w lutym 2025 roku w Waszyngtonie, zakończyło się ostrą wymianą zdań pomiędzy Zełenskim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance’em.

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Prezydent Ukrainy gościł po raz ostatni w USA w grudniu 2025 roku. Doszło wówczas do spotkania Zełenskiego z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie, a tematem rozmów były inicjatywy na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Zełenski nie odniósł się jeszcze do informacji o jego kolejnej wizycie w USA w przyszłym tygodniu.