Wołodymyr Zełenski przyleci do USA? Aktywistka MAGA: powiedział mi, że w przyszłym tygodniu
Laura Loomer, znana zwolenniczka Donalda Trumpa i aktywistka ruchu MAGA, przeprowadziła wywiad z ukraińskim prezydentem w trakcie niedawnej wizyty w Kijowie.
"Prezydent Zełenski powiedział mi, że w przyszłym tygodniu będzie obecny na pogrzebie senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie i prawdopodobnie wówczas odbędzie kolejne spotkanie (Zełenskiego) z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem" - poinformowała na X.
71-letni republikański senator Lindsey Graham zmarł w sobotę 11 lipca, tuż po powrocie z Kijowa, gdzie ogłosił porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji. Według lekarza sądowego przyczyną nagłej śmierci polityka była miażdżycowa choroba serca. Senator, znany z twardego kursu wobec Rosji i Iranu, był w Senacie jednym z najbardziej stanowczych rzeczników na rzecz Ukrainy.
Zełenski o przełomie w relacjach z Trumpem
Cały wywiad z Zełenskim nie jest jeszcze dostępny. Loomer udostępniła krótki fragment w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy przyznał, że przełomowym momentem w jego relacjach z amerykańskim przywódcą było krótkie spotkanie w Watykanie, które odbyło się w Bazylice Św. Piotra w czasie pogrzebu papieża Franciszka w kwietniu 2025 roku.
- To był historyczny moment. Po 15-20 minutach rozmowy zmieniliśmy nasze relacje. Nikogo z nami nie było. Byliśmy sami we dwoje. Cieszę się, że mogłem usłyszeć prezydenta. Usłyszałem jego, a on usłyszał mnie - wspominał Zełenski na nagraniu.
Spotkanie obu polityków, zorganizowane w lutym 2025 roku w Waszyngtonie, zakończyło się ostrą wymianą zdań pomiędzy Zełenskim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance’em.
Prezydent Ukrainy gościł po raz ostatni w USA w grudniu 2025 roku. Doszło wówczas do spotkania Zełenskiego z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie, a tematem rozmów były inicjatywy na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Zełenski nie odniósł się jeszcze do informacji o jego kolejnej wizycie w USA w przyszłym tygodniu.