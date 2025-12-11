20 punktów Ukraińców trafiło do Amerykanów. Zełenski o szczegółach

Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie Źródło: Reuters

Jak przekazał Zełenski, cytowany przez Reutersa, oprócz 20-punktowego planu, ramy pokojowe obejmowałyby gwarancje bezpieczeństwa i porozumienie w sprawie odbudowy Ukrainy.

W wypowiedzi dla dziennikarzy powiedział, że USA rozważały pomysł utworzenia "wolnej strefy gospodarczej" w częściach wschodniej Ukrainy, z których wycofałyby się wojska Kijowa, ale wszelkie ustępstwa terytorialne musiałyby zostać poddane pod referendum.

Jak stwierdził prezydent Ukrainy, zgodnie z najnowszym projektem pokojowym armia ukraińska miałaby wynosić 800 tysięcy żołnierzy. Prezydent Ukrainy powiedział, że Rosja żąda całkowitego wycofania się Ukrainy z Donbasu. Poinformował, że kwestie terytorialne są wciąż tematem dyskusji.

Prezydent Ukrainy, cytowany przez Reutersa, powiedział, że USA nie wyznaczyły ostatecznego terminu na przyjęcie propozycji pokojowych. Dodał jednak, że Stany Zjednoczone chcą osiągnąć porozumienie do Bożego Narodzenia. Przekazał też, że Ukraina ma omówić z USA gwarancje bezpieczeństwa podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej.

