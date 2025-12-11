Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie Źródło: Reuters

Jak przekazał w czwartek Wołodymyr Zełenski, oprócz 20-punktowego planu, ramy pokojowe obejmowałyby gwarancje bezpieczeństwa i porozumienie w sprawie odbudowy Ukrainy.

"Nikt nie jest zainteresowany trzecią inwazją Rosji. Obecnie wsparcie obronne Ukrainy jest szczególnie ważne, ponieważ Rosja nie zaprzestaje ataków, a ochrona życia musi być większa, aby dyplomacja mogła doprowadzić do sprawiedliwego pokoju" - napisał prezydent Ukrainy w komunikatorze Telegram. Dlatego, jak dodał, gwarancje bezpieczeństwa muszą mieć "elementy europejskie" i zostać wsparte przez USA.

Nowe propozycje i pomysły dla Ukrainy

We wcześniejszej wypowiedzi dla dziennikarzy Zełenski powiedział, że USA rozważały pomysł utworzenia "wolnej strefy gospodarczej" w częściach wschodniej Ukrainy, z których wycofałyby się wojska Kijowa, ale wszelkie ustępstwa terytorialne musiałyby zostać poddane pod referendum.

Jak stwierdził prezydent Ukrainy, zgodnie z najnowszym projektem pokojowym armia ukraińska miałaby liczyć 800 tysięcy żołnierzy. Prezydent Ukrainy powiedział, że Rosja żąda całkowitego wycofania się Ukrainy z Donbasu. Poinformował, że kwestie terytorialne są wciąż tematem dyskusji.

Kijów jest również otwarty na przeprowadzenie wyborów, ale pod warunkiem uzyskania zawieszenia broni na czas "procesu wyborczego i głosowania". - To właśnie należy omówić. Szczerze mówiąc, tutaj na Ukrainie, uważamy, że Ameryka powinna porozmawiać o tym ze stroną rosyjską - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy, cytowany przez Reutersa, powiedział, że USA nie wyznaczyły ostatecznego terminu na przyjęcie propozycji pokojowych. Dodał jednak, że Stany Zjednoczone chcą osiągnąć porozumienie do Bożego Narodzenia. Przekazał też, że Ukraina ma omówić z USA gwarancje bezpieczeństwa podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej.

Media: w sobotę spotkanie reprezentantów USA, Ukrainy i Europy

Portal Axios podał w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Według Axios, Ukrainę i kraje europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegł portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.

Spotkanie w Paryżu nastąpiłoby po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów W. Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.

Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy. Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby "sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".

