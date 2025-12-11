Logo strona główna
Świat

20 punktów Ukraińców trafiło do Amerykanów. Zełenski: potrzebujemy gwarancji od Europy i USA

Wołodymyr Zełenski
Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie
Źródło: Reuters
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że Kijów przedstawił Stanom Zjednoczonym zaktualizowaną wersję planu pokojowego. Jak wyjaśnił, jego kraj potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa zawierających element europejskiego odstraszania Rosji, wsparty przez Stany Zjednoczone.

Jak przekazał w czwartek Wołodymyr Zełenski, oprócz 20-punktowego planu, ramy pokojowe obejmowałyby gwarancje bezpieczeństwa i porozumienie w sprawie odbudowy Ukrainy.

"Nikt nie jest zainteresowany trzecią inwazją Rosji. Obecnie wsparcie obronne Ukrainy jest szczególnie ważne, ponieważ Rosja nie zaprzestaje ataków, a ochrona życia musi być większa, aby dyplomacja mogła doprowadzić do sprawiedliwego pokoju" - napisał prezydent Ukrainy w komunikatorze Telegram. Dlatego, jak dodał, gwarancje bezpieczeństwa muszą mieć "elementy europejskie" i zostać wsparte przez USA.

Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Najgorszy wynik od czasu pandemii
BIZNES
Wołodymyr Zełenski i Ołena Zełenska podczas wizyty w Dublinie 1.12.2025 r.
Niewidoczny dla innych jednostek. Zauważyli go przed lądowaniem Zełenskiego
Myśliwce MIG-29
Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"
Polska

Nowe propozycje i pomysły dla Ukrainy

We wcześniejszej wypowiedzi dla dziennikarzy Zełenski powiedział, że USA rozważały pomysł utworzenia "wolnej strefy gospodarczej" w częściach wschodniej Ukrainy, z których wycofałyby się wojska Kijowa, ale wszelkie ustępstwa terytorialne musiałyby zostać poddane pod referendum.

Jak stwierdził prezydent Ukrainy, zgodnie z najnowszym projektem pokojowym armia ukraińska miałaby liczyć 800 tysięcy żołnierzy. Prezydent Ukrainy powiedział, że Rosja żąda całkowitego wycofania się Ukrainy z Donbasu. Poinformował, że kwestie terytorialne są wciąż tematem dyskusji.

Kijów jest również otwarty na przeprowadzenie wyborów, ale pod warunkiem uzyskania zawieszenia broni na czas "procesu wyborczego i głosowania". - To właśnie należy omówić. Szczerze mówiąc, tutaj na Ukrainie, uważamy, że Ameryka powinna porozmawiać o tym ze stroną rosyjską - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy, cytowany przez Reutersa, powiedział, że USA nie wyznaczyły ostatecznego terminu na przyjęcie propozycji pokojowych. Dodał jednak, że Stany Zjednoczone chcą osiągnąć porozumienie do Bożego Narodzenia. Przekazał też, że Ukraina ma omówić z USA gwarancje bezpieczeństwa podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej. 

Mark Rutte
Szef NATO ostrzega przed wojną na skalę poprzednich pokoleń
Friedrich Merz i Mark Rutte na wspólnej konferencji prasowej
Europa złożyła Trumpowi propozycję
Zełenski, rozmowy
Europa "utknęła w pętli". "Polityka ustępstw nie może być długoterminową strategią"

Media: w sobotę spotkanie reprezentantów USA, Ukrainy i Europy

Portal Axios podał w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Według Axios, Ukrainę i kraje europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegł portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.

Spotkanie w Paryżu nastąpiłoby po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów W. Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.

Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy. Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby "sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kkop,fil/kab

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Wołodymyr ZełenskiUSAWojna w UkrainieUkrainaRosjaPolityka zagraniczna USAEuropa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica