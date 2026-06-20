Świat Wołodymyr Zełenski: odesłałem Order Orła Białego Oprac. Filip Czerwiński |

Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VALDA KALNINA

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W obszernym wpisie w serwisie X Wołodymyr Zełenski przedstawił swoje stanowisko wobec decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

"Wczoraj Prezydent Polski zauważył, że Order Orła Białego nie jest zwykłą nagrodą. Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza on szczególną więź z polskim państwem i szczególną wdzięczność Narodu Polskiego. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty" - zaczął swój wpis Zełenski.

"Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować" - wskazał. Osoby te również zostały odznaczone Orderem Orła Białego.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026 Rozwiń

"Dziś odesłałem Order Prezydentowi Polski"

Zełenski oświadczył, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie i współpracę w walce z Rosją, że jego kraj nigdy nie zapomina o solidarności. Zapewnił, że Kijów pozostanie otwarty na wszystkie "sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz zapewnić odpowiedni szacunek dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku".

"A Ukraińcy robią wszystko, co w naszej mocy, aby Europa nie poniosła klęski w tym stuleciu. Jestem dumny z naszego narodu i z KAŻDEGO ukraińskiego wojownika - z milionów ukraińskich mężczyzn i kobiet, którzy zasługują na niezaprzeczalny szacunek za heroizm, jaki Naród Ukraiński wykazał w obronie przed rosyjską agresją" - napisał prezydent.

"Wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla Narodu Ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie. Dziś odesłałem Order Prezydentowi Polski" - przekazał Zełenski.

Nawrocki zdecydował o orderze Zełenskiego

Prezydent poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

"Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - ocenił premier Donald Tusk.

Do sprawy odniósł się również szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który oświadczył, że pozbawienie Zełenskiego Orderu to "strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja". Minister zapowiedział, że w odpowiedzi sam zwróci Warszawie swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wręczony mu w październiku 2022 roku. W sobotę zwrot polskich odznaczeń zapowiedzieli szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

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