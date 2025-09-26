Zełenski o wtargnięciu "węgierskich dronów". Obraźliwa odpowiedź

"Pokój zależy od nas wszystkich" Źródło: Reuters

"Ukraińscy wojskowi odnotowali wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną dronów rozpoznawczych, które są najprawdopodobniej węgierskie. Według wstępnych informacji, mogły one prowadzić rozpoznanie dotyczące potencjału przemysłowego w ukraińskich rejonach przygranicznych" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Dodał, że "polecił sprawdzić wszystkie dostępne dane i niezwłocznie raportować o każdym odnotowanym przypadku".

Szef węgierskiego MSZ o "obsesji"

Na te doniesienia emocjonalnie zareagował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

"Prezydent Wołodymyr Zełenski zaczyna tracić rozum od antywęgierskiej obsesji. Zaczyna widzieć rzeczy, których nie ma" - napisał Szijjarto na X.

Napięcia na linii Kijów-Budapeszt

Rząd Węgier stanowczo sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do UE. Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs ogłosił w czerwcu, że 95 procent głosujących w referendum Voks 2025 sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Referendum towarzyszyła antyukraińska kampania, prowadzona przez węgierskie władze. Węgry od lutego blokują też rozpoczęcie negocjacji Ukrainy z UE.

Wcześniej w piątek Ukraina wydała zakaz wjazdu dla trzech wysokich rangą oficerów węgierskich. Jest to odpowiedź na wcześniejszy zakaz wjazdu, który Budapeszt wydał dla ukraińskiego dowódcy pochodzenia węgierskiego.

Pod koniec sierpnia Peter Szijjarto poinformował, że w odpowiedzi na ukraiński atak na rurociąg naftowy Przyjaźń rząd węgierski podjął decyzję o zakazie wjazdu na Węgry i do całej strefy Schengen dowódcy jednostki wojskowej odpowiedzialnej za ostrzał.

Jest to major Robert "Madiar" Browdi (węg. Brovdy) - wynika z dokumentu węgierskich władz, udostępnionego przez tygodnik "Mandiner". Browdi urodził się w 1975 roku w zakarpackim Użhorodzie, jest etnicznym Węgrem i dowódcą Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS).

