Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski o wtargnięciu "węgierskich dronów". Obraźliwa odpowiedź

Narada Wołodymyra Zełenskiego z wojskowymi
"Pokój zależy od nas wszystkich"
Źródło: Reuters
W przestrzeń powietrzną Ukrainy kilkakrotnie wtargnęły drony wywiadowcze, przypuszczalnie węgierskie - oświadczył Wołodymyr Zełenski po naradzie z głównymi dowódcami wojskowymi i politykami. Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto skomentował to, obrażając Zełenskiego. To kolejna odsłona napięć między Kijowem a Budapesztem.

"Ukraińscy wojskowi odnotowali wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną dronów rozpoznawczych, które są najprawdopodobniej węgierskie. Według wstępnych informacji, mogły one prowadzić rozpoznanie dotyczące potencjału przemysłowego w ukraińskich rejonach przygranicznych" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Dodał, że "polecił sprawdzić wszystkie dostępne dane i niezwłocznie raportować o każdym odnotowanym przypadku".

Szef węgierskiego MSZ o "obsesji"

Na te doniesienia emocjonalnie zareagował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

"Prezydent Wołodymyr Zełenski zaczyna tracić rozum od antywęgierskiej obsesji. Zaczyna widzieć rzeczy, których nie ma" - napisał Szijjarto na X.

Napięcia na linii Kijów-Budapeszt

Rząd Węgier stanowczo sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do UE. Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs ogłosił w czerwcu, że 95 procent głosujących w referendum Voks 2025 sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Referendum towarzyszyła antyukraińska kampania, prowadzona przez węgierskie władze. Węgry od lutego blokują też rozpoczęcie negocjacji Ukrainy z UE.

Wcześniej w piątek Ukraina wydała zakaz wjazdu dla trzech wysokich rangą oficerów węgierskich. Jest to odpowiedź na wcześniejszy zakaz wjazdu, który Budapeszt wydał dla ukraińskiego dowódcy pochodzenia węgierskiego.

Pod koniec sierpnia Peter Szijjarto poinformował, że w odpowiedzi na ukraiński atak na rurociąg naftowy Przyjaźń rząd węgierski podjął decyzję o zakazie wjazdu na Węgry i do całej strefy Schengen dowódcy jednostki wojskowej odpowiedzialnej za ostrzał.

Jest to major Robert "Madiar" Browdi (węg. Brovdy) - wynika z dokumentu węgierskich władz, udostępnionego przez tygodnik "Mandiner". Browdi urodził się w 1975 roku w zakarpackim Użhorodzie, jest etnicznym Węgrem i dowódcą Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@ZelenskyyUa

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiWęgryUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Donald Tusk o prohibicji
"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
WARSZAWA
LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
PILNENowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta
BIZNES
Błękitny Nil w Chartumie
Sudan pod wodą? Poziom Nilu Błękitnego przekracza stan alarmowy
METEO
shutterstock_1651751074
"Koniec ustawy łańcuchowej"
Polska
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa do 29 kwietnia
Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych
Piotr Wójcik
Ogród sensoryczny przy CZD w Warszawie. Wspomoże w procesie leczenia pacjentów Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży
Ogród sensoryczny przy Centrum Zdrowia Dziecka otwarty
Polska
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Marzą dziecku, ale spotykają trudności. Znajdą pomoc w tej poradni
Poznań
6 min
Piotr Andrzejewski - rozmowa dla CNB
Awantura w Trybunale Stanu. Andrzejewski: wszystkich przepraszam
Czarno na białym
Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali
Netanjahu przemawia, ludzie wychodzą
Świat
Pożar wybuchł w bazie PKS
Duży pożar magazynu. Spłonął budynek PKS
Poznań
imageTitle
Pachniało kolejnym medalem dla Polski. Świetny występ Gajdulewicza w Kigali
EUROSPORT
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Zielone światło dla projektu budżetu
BIZNES
Donald Tusk
Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
BIZNES
Donald Trump
Trump: jesteśmy bardzo blisko porozumienia
Świat
20 min
pc
Potężna bitwa. Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików?
Trumpologia
imageTitle
Szczęsny może niespodziewanie wrócić do bramki Barcelony
EUROSPORT
Antykoncepcja awaryjna, tabletka "dzień po"
Polska w ogonie Europy. Chodzi o antykoncepcję
Zdrowie
Michał Kamiński
Krótka odpowiedź Tuska na temat Kamińskiego
Polska
Donald Tusk
Tusk "nie jest zadowolony", ale "nie może kwestionować"
Polska
imageTitle
"Koszykówka uratowała mi życie". Lampe gościem podcastu Eurosportu
EUROSPORT
Co wpłynęło do Sanu?
Co wpłynęło do Sanu? Wody Polskie o zanieczyszczeniu rzeki
Rzeszów
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Kierwiński podważył skuteczność nocnej prohibicji w Krakowie. Dane podał wybiórczo
Bartłomiej Plewnia
Chłodno, jesień
Napływ arktycznego powietrza do Polski. Będzie zimno
METEO
"Niewidzialna walka"
Kinowe hity na HBO Max. Na dobry początek jesieni
Kultura i styl
Sąd nakazał przeczytanie "Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia" Witolda Szabłowskiego
FAŁSZ"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
WARSZAWA
Lidzbark Warmiński
Znany raper pomylił Warmię z Mazurami. Natychmiastowa odpowiedź influencerki
Olsztyn
Auto owinęło się wokół drzewa
Auto owinęło się wokół drzewa. Nie żyje 23-latek
Lublin
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
WARSZAWA
Zatrzymany 60-latek
Polak deportowany z Karaibów. W klapkach i kąpielówkach trafił do aresztu
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica