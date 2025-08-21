Logo strona główna
Świat

Zełenski wskazał możliwe miejsce spotkania z Putinem

Wołodymyr Zełenski
Zełenski komentuje rozmowę z Trumpem
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że oczekuje "zdecydowanej reakcji" ze strony Stanów Zjednoczonych, jeśli rosyjski przywódca Władimir Putin nie będzie skłonny do dwustronnego spotkania w sprawie zakończenia wojny. Przekazał też, że Ukraina przygotowała i zaproponowała USA umowę dotyczącą produkcji dronów.

Ukraiński prezydent w rozmowie z dziennikarzami w Kijowie powiedział, że jeśli rosyjski przywódca Władimir Putin nie będzie skłonny do spotkania, oczekuje "zdecydowanej reakcji" ze strony USA. Mówił również, że nie jest jasne, na jakie ustępstwa terytorialne jest gotowa Moskwa.

Proponowane miejsce spotkania w Budapeszcie Zełenski określił jako wyzwanie. Prezydent Ukrainy uważa, że nie byłoby to łatwe i że rozmowy są możliwe "w neutralnym kraju europejskim".

Zełenski powiedział, że Ukraina chce osiągnąć porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w ciągu 7-10 dni.

Zełenski: Chiny nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa

Zdaniem Zełenskiego Chiny nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy. Taką propozycję wysunął Kreml.

- Dlaczego Chiny nie są wśród gwarantów? Po pierwsze, Chiny nie pomogły nam powstrzymać tej wojny od samego początku. Po drugie, Chiny pomogły Rosji, otwierając (dla niej swój - red.) rynek dronów. Po trzecie, tu nie chodzi tylko o obecność wojskową. Chodzi o Memorandum Budapeszteńskie - wyjaśnił Zełenski.

- Chiny nie zrobiły nic, gdy zajęto Krym. Dlatego nie potrzebujemy gwarantów, którzy nie pomagają Ukrainie i nie pomagali jej w czasie, gdy naprawdę tego potrzebowaliśmy po 24 lutego (2022 roku) - dodał prezydent Ukrainy.

Podkreślił, że Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa wyłącznie od państw, które są gotowe jej pomóc.

W podpisanym 5 grudnia 1994 roku Memorandum Budapeszteńskim o Gwarancjach Bezpieczeństwa USA, Rosja i Wielka Brytania zapewniły Ukrainę o poszanowaniu jej granic i suwerenności w zamian za pozbycie się przez nią broni jądrowej przejętej po rozpadzie ZSRR.

Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny
Źródło: TVN24

Zełenski o produkcji dronów

Prezydent Ukrainy przekazał, że Ukraina przygotowała i zaproponowała USA umowę dotyczącą produkcji dronów.

- Jeśli chodzi o drony: przygotowaliśmy i zaproponowaliśmy stronie amerykańskiej umowę (drone deal) na produkcję i współprodukcję wartą 50 miliardów dolarów. Pięć lat, 10 milionów dronów rocznie. To bardzo duży program. Prawdopodobnie zacznie działać po wojnie - powiedział.

Zapis rozmowy Zełenskiego z dziennikarzami opublikowały w czwartek agencje Reutera i Interfax-Ukraina.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Wcześniej, w poniedziałek prezydent Ukrainy przekazał, że istnieją ustalenia z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakładają, że USA będzie kupować ukraińskie drony. - Mamy porozumienia z prezydentem USA, przewidujące, że gdy rozpoczniemy eksport, (Amerykanie) będą kupować ukraińskie drony. To dla nas bardzo ważne - poinformował Zełenski podczas briefingu w Waszyngtonie w poniedziałek.

Przygotowania do spotkania z Putinem

Biały Dom informował, że trwają przygotowania do trójstronnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wszystkie zainteresowane strony wyraziły gotowość do dyskusji.

Według rozmówców amerykańskiego portalu Politico, Budapeszt jest "pierwszym wyborem" administracji w Waszyngtonie na rozmowy pokojowe.

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijarto poinformował w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że złożył propozycję, aby to wlaśnie Węgry były miejscem spotkania prezydentów Rosji, Ukrainy i USA.

Węgry składają propozycję. "Jesteśmy gotowi"

Węgry składają propozycję. "Jesteśmy gotowi"

Włochy za propozycją "NATO-light". Na czym polega

Włochy za propozycją "NATO-light". Na czym polega

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

