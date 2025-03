Zełenski: mamy dużą szansę, by szybko zakończyć wojnę

Zełenski: będziemy bronić naszej niepodległości, naszych ludzi, naszej ziemi Źródło: TVN24/Reuters

Ukraina ma solidne porozumienie z europejskimi sojusznikami w sprawie bezpieczeństwa - oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski. Stwierdził ponadto, że jest duża szansa, by "szybko zakończyć tę wojnę". Zdaniem Zełenskiego Putin "nie może wycofać się z wojny, dlatego robi wszystko, by sabotować porozumienie pokojowe i stawia niemożliwe do przyjęcia warunki".

Władimir Putin "nie może wycofać się z tej wojny, ponieważ nic więcej by mu nie pozostało. Dlatego teraz robi wszystko, co może, by sabotować dyplomację, stawiając od samego początku ekstremalnie trudne i nieakceptowalne warunki, nawet przed zawieszeniem broni" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

Prezydent Ukrainy ocenił, że w odpowiedzi na ofertę wstrzymania ognia, Putin będzie próbował wciągnąć świat w "niekończące się dyskusje", tak jak było w sprawie realizacji porozumień mińskich, dotyczących Donbasu.

"Każdy warunek, jaki stawia Putin, jest po prostu próbą zablokowania jakiejkolwiek dyplomacji. Tak działa Rosja. I ostrzegaliśmy przed tym" - oświadczył Zełenski.

Zełenski: jest duża szansa, by szybko zakończyć tę wojnę

Zdaniem ukraińskiego przywódcy obecnie "jest duża szansa, by szybko zakończyć tę wojnę". Zełenski potwierdził również, że Ukraina ma solidne porozumienie z europejskimi sojusznikami w sprawie bezpieczeństwa. Zaapelował po raz kolejny do USA innych sojuszników Kijowa o wywieranie presji na Rosję.