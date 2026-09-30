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Świat

USA kończą misję w Iraku. "Rozpoczął się nowy rozdział"

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Wojska Iraku podczas obchodów "Dni Niepodległości" z okazji wycofania wojsk USK
Wojska USA wycofują się z Iraku. Materiał "Faktów o świecie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
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Ostatnie amerykańskie wojska opuściły Irak. USA kończą obecność w tym kraju po 23 latach. Z tej okazji w kraju od poniedziałku trwają czterodniowe obchody nazwane "Dniami Niepodległości".

Wyjście amerykańskiej armii z Iraku zostało uzgodnione w 2024 roku za kadencji prezydenta Joe Bidena i jest realizowane przez administrację jego następcy Donalda Trumpa, mimo prowadzonej przez nią wojny z Iranem. Od 2014 roku USA prowadziły w tym kraju misję przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu (IS).

Amerykanie opuszczają Irak

W środę Pentagon ogłosił, że operacja Inherent Resolve dobiegła końca. "Główna odpowiedzialność za wyzwania związane z bezpieczeństwem, w tym zwalczanie niedobitków IS oraz związanych z Iranem bojówek, podważających iracką suwerenność i stabilność regionu, spoczywa obecnie na rządzie Iraku" - napisał w oświadczeniu.

Jak podkreślił, "mamy nadzieję, że irackie siły bezpieczeństwa będą kontynuować wysiłki na rzecz bezpieczeństwa Iraku i powstrzymywania IS".

Irakijczycy świętują

Z okazji opuszczenia przez ostatnich żołnierzy Iraku, w kraju trwają czterodniowe obchody nazwane "Dniami Niepodległości".

- Rozpoczął się nowy rozdział, naznaczony suwerennością Iraku, siłą jego instytucji i zrównoważonymi partnerstwami - oświadczył premier Iraku Ali Al-Zaidi podczas ceremonii oficjalnego zakończenia misji, cytowany przez agencję AFP.

"Dni Niepodległości" w Iraku z okazji wycofania wojsk USA
"Dni Niepodległości" w Iraku z okazji wycofania wojsk USA
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CEERWAN AZIZ

Amerykańscy żołnierze w Iraku

Siły amerykańskie dokonały inwazji na Irak w 2003 roku, by obalić dyktatora Saddama Husajna. Następnie okupowały kraj, ustanowiły rząd zdominowany przez szyitów i latami prowadziły walkę z rebeliantami. USA wycofaly swoje wojska pod koniec 2011 roku.

Powróciły tam niespełna trzy lata później, by na prośbę rządu wesprzeć siły irackie w walce z sunnickim Państwem Islamskim. W ciągu ponad dwóch dekad amerykańskiej obecności w Iraku zginęło około 4,5 tysiąca obywateli USA.

W ostatnich miesiącach w Iraku stacjonowało zaledwie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy - głównie w rejonie kurdyjskiego miasta Irbil oraz rządowej w dzielnicy Bagdadu, tzw. Zielonej Strefie. W szczytowym momencie - w 2007 roku - było ich ponad 170 tysięcy.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
IrakUSAPentagon
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