Austin odniósł się do swojego piątkowego spotkania z ministrem obrony Chin Dongiem Junem. Było to pierwsze spotkanie ministrów obrony obu krajów twarzą w twarz od ponad dwóch lat. Pomimo od dawna rozbieżnych poglądów na kwestie Tajwanu i napięć na Morzu Południowochińskim, USA i Chiny podkreślają znaczenie "utrzymywania otwartych kanałów komunikacji" w celu zapobieżenia potencjalnym nieporozumieniom.

Lloyd Austin spotkał się z ministrem obrony Chin Dongiem Junem

"Naszym celem jest zapewnienie, by sprawy nie wymknęły się niepotrzebnie spod kontroli"

Szef Pentagonu nawiązał też do wypowiedzi prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr., który dzień wcześniej na singapurskiej konferencji powiedział, że gdyby obywatel jego kraju zginął na Morzu Południowochińskim w konsekwencji działań chińskich służb, byłoby to "bardzo, bardzo blisko tego, co nazywamy aktem wojny".