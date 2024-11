Ukraińcy już walczą z żołnierzami Kima. Minister: Korea Północna przystąpiła do wojny

Doszło do pierwszych starć wojsk ukraińskich z żołnierzami z Korei Północnej, więc można mówić o początku formalnego udziału Pjongjangu w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie - przekazał we wtorek minister obrony Ukrainy Rustem Umerow.

Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow potwierdził w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla koreańskiej stacji KBS, że doszło do pierwszych starć wojsk ukraińskich z żołnierzami z Korei Północnej. Według Umerowa można tym samym mówić o początku formalnego udziału Korei Północnej w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Umerow powiedział KBS w wywiadzie udzielonym w poniedziałek w Kijowie, że doszło do starcia na "małą skalę", jednak odmówił podawania szczegółów dotyczących czasu i miejsca potyczki.