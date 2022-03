"Gdy są alarmy przeciwlotnicze, włączamy 'Dziwny jest ten świat' Niemena i nadal operujemy"

Nawet kiedy ogłoszone są alarmy przeciwlotnicze, nie przerywamy pracy i nadal operujemy. Włączamy sobie Niemena "Dziwny jest ten świat" albo Lennona. Nie możemy przecież odejść od stołu - powiedział kardiochirurg prof. Lubomir Kułyk ze szpitala obwodowego we Lwowie.

- Pacjent jest najważniejszy w naszym życiu i zawsze tak było. Operujemy na okrągło 24 godziny, 7 dni w tygodniu i od początku tej wojny zostaliśmy jedynym ośrodkiem kardiochirurgicznym na zachodnią Ukrainę – podkreślił.

Do obwodowego Szpitala Klinicznego we Lwowie trafiają pacjenci z całego kraju i rocznie przeprowadza się tu ponad 600 skomplikowanych operacji serca .- W innych szpitalach koncentrują się na rannych żołnierzach albo na nich czekają i tylko my operujemy pacjentów ciężkich. Czasem to pacjenci w podeszłym wieku, czasem zmienić zastawki, aorty. To są ciężkie operacje – wyjaśnił Kułyk.

Ciężka praca całego zespołu

Według profesora bywa tak, że chirurg wychodzi z jednej sali operacyjnej i wchodzi na następną, bo czeka kolejny pacjent.- To ciężka praca całego zespołu, nie tylko lekarza, ale też pielęgniarek, anestezjologa – powiedział.

W mieście obowiązuje godzina policyjna i często zdarza się, że pielęgniarki nie mogą wrócić do domu, bo mieszkają poza Lwowem. Zostają na noc w szpitalu i dalej pomagają. - Kiedy syreny zawyły w mieście po raz pierwszy, to był to dla nas szok i szukaliśmy piwnicy, żeby się schronić. Moja żona, która pracuje w położnictwie, opowiadała, że jednego dnia było pięć alarmów i mnóstwo kobiet z noworodkami wynoszono kilka razy dziennie do piwnicy i z powrotem - powiedział. Dodał, że teraz strachu już nie ma. - Nawet kiedy ogłoszone są alarmy przeciwlotnicze, to nie przerywamy pracy i nadal operujemy. Włączamy sobie Niemena "Dziwny jest ten świat" albo Lennona, nie mogę przecież odejść od stołu, pracujemy dalej - podkreślił.

Po pracy w szpitalu zakłada mundur

Profesor Kułyk po dyżurach w szpitalu nie wraca do domu, przebiera się w mundur i razem z innymi ochotnikami z obrony terytorialnej patroluje miasto.

- Mamy punkty kontrolne, mamy flagę Ukrainy, to nasza misja, nie może być inaczej. Jeżeli w Polsce by się tak stało, jak u nas teraz, czego nie życzę, to na pewno Ukraińcy dobrowolnie przyjdą i będą bronić Polski, bo to jest to samo – podsumował.

