Biden ogłosił jedenasty pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W nim system artylerii rakietowej HIMARS

"Ten nowy pakiet uzbroi ich (Ukraińców) w nowe zdolności i zaawansowaną broń, w tym HIMARS wraz z amunicją pola bitwy, by mogli bronić swego terytorium przed rosyjskimi atakami. Będziemy nadal przewodzić światu w dostarczaniu historycznej pomocy, by wspierać walkę Ukrainy o wolność" - napisał Joe Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Choć prezydent USA nie podał szczegółów nowej pomocy, amerykańscy oficjele we wtorek poinformowali, że pakiet ma wartość 700 mln dolarów. Rakiety do mobilnego systemu artylerii rakietowej HIMARS będą mieć zasięg ok. 80 km. Poza pociskami, o które od dawna zabiegali Ukraińcy, w skład pakietu mają wejść m.in. radary, śmigłowce i amunicja artyleryjska. Szczegóły Pentagon ma ogłosić jeszcze w środę.

Blinken: to dokładnie to, czego potrzebuje Ukraina

- Tego poranka prezydent (Joe) Biden ogłosił znaczący nowy pakiet pomocy wojskowej, by uzbroić Ukrainę w dodatkowe zdolności i zaawansowaną broń. To dokładnie to, czego potrzebuje Ukraina, by obronić się przed trwającą rosyjską agresją. W to wchodzą zaawansowane systemy rakietowe, by (Ukraińcy) mogli uderzać w kluczowe cele na polu bitwy z większej odległości - powiedział wcześniej sekretarz stanu Antony Blinken.