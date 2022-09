Sekretarz stanu USA: Putin jest pod presją Chin i Indii, aby zakończyć wojnę

- Wierzę, że to, co słyszymy ze strony Chin i Indii, odzwierciedla obawy na całym świecie o wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę nie tylko pod kątem narodu ukraińskiego - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, podkreślając, że "to zwiększa nacisk na Rosję, by zakończyła agresję". Antony Blinken nawiązał w ten sposób do spotkań Putina z Modim i Xi w Samarkandzie w Uzbekistanie na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.