"Moskwa wybiera eskalację zamiast negocjacji". Rośnie liczba ofiar ataku na Kijów

Służby na miejscu rosyjskiego ataku na Kijów

"Już 16 ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku w dzielnicy Darnica w Kijowie, w tym 2 dzieci" - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Według tej służby rannych zostało 57 mieszkańców stolicy, z czego 27 przebywa w szpitalach. W dzielnicy Darnica trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami ośmiopiętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa.

Уже 16 загиблих через російський удар у Дарницькому районі Києва, з них - 2 дітей. Рятувальники продовжують розбір завалів та пошук людей. Інформація оновлюється.



‼️Загалом внаслідок російської атаки по столиці в ніч на 14 травня постраждали 47 людей, з них - 2 дітей. pic.twitter.com/nDFUjcUIZN — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 14, 2026 Rozwiń

Piątek dniem żałoby w Kijowie

Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek, 15 maja, w Kijowie będzie dniem żałoby. Mer zapowiedział, że w mieście opuszczone zostaną wszystkie flagi przy obiektach użyteczności publicznej, a władze lokalne zaleciły również opuszczenie flag państwowych przy budynkach państwowych i prywatnych. W stolicy Ukrainy odwołane zostaną tego dnia wszelkie imprezy rozrywkowe.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił w czwartek wieczorem, że armia rosyjska uderzyła w dziewięciopiętrowy blok mieszkaniowy w Kijowie prawdopodobnie rakietą Ch-101.

"Produkcja - drugi kwartał bieżącego roku. Oznacza to, że komponenty do produkcji rakiet, niezbędne zasoby i urządzenia Rosja wciąż sprowadza, omijając globalne sankcje. I to właśnie powinno być rzeczywistym celem wszystkich naszych partnerów - powstrzymanie rosyjskich schematów obchodzenia sankcji" - stwierdził.

Zełenski polecił również siłom zbrojnym i służbom specjalnym przedstawienie propozycji dotyczących sposobów reagowania na zmasowane rosyjskie ataki - takie jak ten najnowszy ostrzał, który trwał prawie dwie doby.

It was a Kh-101 missile that struck a residential building in Kyiv, according to preliminary data.



The missile was manufactured in the second quarter of this year. This means Russia is still importing the components, resources, and equipment necessary for missile production in… pic.twitter.com/yBjzl8J6o5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026 Rozwiń

Merz: Moskwa wybiera eskalację zamiast negocjacji

Najnowszy atak Rosji na Kijów skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. "Najcięższe rosyjskie ataki na Ukrainę od dłuższego czasu wysyłają jasny sygnał: Moskwa wybiera eskalację zamiast negocjacji" - napisał na platformie X.

Jak dodał, Niemcy "nadal stoją po stronie Ukrainy", a "Kijów i jego partnerzy pozostają gotowi do rozmów o sprawiedliwym pokoju".

Russia's heaviest attacks on Ukraine in a long time send a clear message: Moscow is choosing escalation over negotiation. We continue to stand with Ukraine. Kyiv and its partners remain ready for talks on a just peace. Russia keeps waging war. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 14, 2026 Rozwiń

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

Prezydent Ukrainy informował wcześniej, że od środy Rosjanie użyli ogółem ponad 1560 bezzałogowców do ataku na Ukrainę. Ostatniej nocy wojska rosyjskie zaatakowały z zastosowaniem ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju.

Władze ukraińskie oceniły, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską.

