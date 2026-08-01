Świat Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Są ofiary i wielu rannych Oprac. Adam Styczek |

Rosyjski atak rakietowy na Kijów Źródło zdj. gł.: DSNS.GOV.UA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Reuters poinformował, powołując się na świadków, że w Kijowie rozległo się kilkanaście eksplozji. W pięciu rejonach stolicy wybuchły pożary. Ratownicy nadal usuwają skutki rosyjskiego ataku. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w uszkodzonym budynku mieszkalnym częściowo zawaliły się pierwsze i drugie piętro, a także że wybuchł pożar w kilku magazynach.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA

Zginęło co najmniej dziewięć osób, a 23 zostały ranne, w tym czworo dzieci - poinformowała nad ranem Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Wcześniej władze miasta informowały o co najmniej czterech zabitych i 13 rannych.

Rosyjski atak rakietowy na Kijów (nagranie z 1 sierpnia 2026 roku) Źródło: Reuters

Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę

W ostatnich miesiącach Rosja nasiliła ataki na stolicę, podczas gdy Ukrainie chronicznie brakuje systemów obrony powietrznej zdolnych do zestrzeliwania pocisków balistycznych, poruszających się z prędkością wielokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku.

W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. Użyła w tych ostrzałach 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. Zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 doznało obrażeń.

W czwartek rano pocisk - uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 - wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od polskiej granicy.