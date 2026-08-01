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Świat

Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Są ofiary i wielu rannych

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Kijów: W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego zginęło 9 osób
Rosyjski atak rakietowy na Kijów
Źródło zdj. gł.: DSNS.GOV.UA
Co najmniej dziewięć osób zginęło w sobotę nad ranem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, stolicę Ukrainy - poinformowały kijowskie służby ratunkowe. Wśród rannych są dzieci.

Reuters poinformował, powołując się na świadków, że w Kijowie rozległo się kilkanaście eksplozji. W pięciu rejonach stolicy wybuchły pożary. Ratownicy nadal usuwają skutki rosyjskiego ataku. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w uszkodzonym budynku mieszkalnym częściowo zawaliły się pierwsze i drugie piętro, a także że wybuchł pożar w kilku magazynach.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów
Skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów
Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA

Zginęło co najmniej dziewięć osób, a 23 zostały ranne, w tym czworo dzieci - poinformowała nad ranem Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Wcześniej władze miasta informowały o co najmniej czterech zabitych i 13 rannych.

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Rosyjski atak rakietowy na Kijów (nagranie z 1 sierpnia 2026 roku)
Źródło: Reuters

Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę

W ostatnich miesiącach Rosja nasiliła ataki na stolicę, podczas gdy Ukrainie chronicznie brakuje systemów obrony powietrznej zdolnych do zestrzeliwania pocisków balistycznych, poruszających się z prędkością wielokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku.

W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. Użyła w tych ostrzałach 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. Zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 doznało obrażeń.

W czwartek rano pocisk - uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 - wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od polskiej granicy.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Wojna w UkrainieKijówRosjaUkraina
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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