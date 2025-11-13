Logo strona główna
Świat

Pięć tysięcy Rosjan pracuje w jednym celu. Rubikon "odgrywa ważną rolę"

Dron FPV na zawodach dronów w Ukrainie
Rosyjskie drony na wojnie w Ukrainie (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Rosjanie stworzyli specjalną jednostkę wojskową, składającą się z pięciu tysięcy osób, której celem jest neutralizowanie ukraińskich pilotów dronów. Rubikon - bo tak się nazywa jednostka - został opisany przez brytyjski dziennik "Financial Times".

Gazeta ujawniła, że elitarna rosyjska jednostka Rubikon używa zaawansowanych narzędzi i własnej floty dronów myśliwskich. Tworzy ją około pięciu tysięcy osób, co oznacza, że jej działanie trwa non stop, 24 godziny na dobę. Jednostka ma dysponować ogromnymi zasobami finansowymi. Rubikon działa w pobliżu Pokrowska, w obwodzie donieckim, obecnie kluczowego miasta na linii frontu.

Na podstawie rozmów z ukraińskimi żołnierzami oraz ekspertami wojskowymi ustalono, że jednostka nie atakuje ukraińskiej piechoty, ale koncentruje się na eliminacji pilotów dronów oraz odcinaniu logistyki.

CZYTAJ WIĘCEJ: W Ukrainie nie ma już linii frontu, jest "strefa śmierci", w której dominują drony

"Uderzając nawet 10 kilometrów za linią frontu, atakują ukraińskie pojazdy i drony - ciężkie quadrocoptery (drony z czterema silnikami - red.) lub roboty kołowe wykorzystywane do zaopatrywania linii frontu. Oprócz działań ofensywnych, Rubikon odgrywa ważną rolę w szkoleniu innych rosyjskich jednostek obsługujących drony" - informuje "FT".

Drony odpowiadają za "70-80 procent" ofiar

Brytyjski dziennik przekazał, że nowa strategia Rosjan, oparta na atakach poza linią frontu, "dała im przewagę w stale rozwijającej się wojnie dronów, która według urzędników i analityków odpowiada za 70–80 procent ofiar wśród żołnierzy".

- To gra w kotka i myszkę, w której decydującym czynnikiem są prawa fizyki - ocenił w rozmowie z "FT" Tom Withington, ekspert ds. wojny elektronicznej w think tanku Royal United Services Institute (RUSI) w Londynie.

pc

"W Ukrainie nie ma linii frontu. Jest strefa śmierci"

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Maria Senovilla/PAP/EPA

