"NYT" o "rosyjskim imperium produkcji dronów". "Wojna osiągnęła kolejny punkt zwrotny"

Kluczowe fakty: Armia rosyjska atakuje Ukrainę używając za każdym razem setek dronów.

Wraz z uderzeniowymi bezzałogowcami na Ukrainę lecą "wabiki", które mają zmylić ukraińską obronę powietrzną.

Znaczny wzrost produkcji dronów jest priorytetem władz na Kremlu.

Amerykański dziennik podkreślił, że "Rosja uczyniła produkcję dronów najwyższym priorytetem i teraz one zalewają niebo".

"New York Times" przypomniał, że kiedy Rosja trzy lata temu zaczęła wykorzystywać do uderzeń na Ukrainę irańskie drony uderzeniowe Shahed, wysyłając 43 bezzagołowce w czasie jednego ataku, o Moskwie mówił cały świat.

Tymczasem, jak zauważyła nowojorska gazeta, "na początku września tego roku, w ciągu jednej nocy, siły rosyjskie wysłały na Ukrainę ponad 800 dronów i bezzałogowców, które miały wprowadzać w błąd ukraińską obronę powietrzną".

Priorytet władz na Kremlu

Zdaniem "New York Times", drastyczny wzrost liczby dronów rosyjskich używanych do ataków na Ukrainę jest wynikiem ogromnego skoku produkcji w Rosji, co jest "priorytetem władz na Kremlu". Rosja używa dronów uderzeniowych, wraz z bezzałogowcami-wabikami, aby "zalać" ukraińską obronę powietrzną i przeprowadzać zmasowane ataki na zakłady produkcji broni i infrastrukturę energetyczną na Ukrainie.

Kijów poczynił postępy w przeprowadzaniu ataków z użyciem dronów głęboko w Rosji, a w niedzielę zaatakował dużą rafinerię ropy naftowej w pobliżu Petersburga. Jednak rosyjskie ostrzały są większe i bardziej zaawansowane, a ukraińska armia walczy z dostosowaniem swoich taktyk, aby bronić się przed nimi - napisał "New York Times".

- Wojna osiągnęła kolejny punkt zwrotny w sposobie użycia dronów, zarówno na linii frontu, jak i w kampaniach uderzeniowych prowadzonych przez Rosję i Ukrainę - powiedział Michael Kofman z analitycznego Centrum Carnegie.

Liczby idą w tysiące

Siły rosyjskie w obecnym roku wystrzeliły na Ukrainę ponad 34 tysiące dronów uderzeniowych i bezzałogowców, które miały wprowadzać w błąd ukraińską obronę powietrzną. To prawie dziewięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował "New York Times".

Według danych strony ukraińskiej, ze wszystkich bezzałogowych statków powietrznych, które Rosja wykorzystała do ataków na Ukrainę w bieżącym roku, 88 procent celów zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych z użyciem środków walki elektronicznej.

W tym samym okresie w zeszłym roku wskaźnik ten wynosił 93 procent. Największa liczba bezzałogowców wystrzelonych przez armię rosyjską została zarejestrowana w drugim tygodniu lipca - ponad dwa tysiące.

Za przytłaczającymi liczbami kryje się rewolucja w produkcji dronów w Rosji. Władza autokratyczna Putina jednoznacznie dała do zrozumienia, że drony są kluczowym priorytetem dla kraju, który zmobilizował publiczne i prywatne zasoby, aby stworzyć imperium ich produkcji - ocenił "New York Times".

Charków. Drony Shahed zestrzelone przez siły ukraińskie. Zdjęcie z kwietnia 2025 roku Źródło: IVAN SAMOILOV/AFP/East News

Na forum we Władywostoku

Na niedawnym forum ekonomicznym w rosyjskim Władywostoku niemal każdy rosyjski region zaprezentował informacje o dronach, które produkuje. Do ich produkcji są angażowani studenci i zagraniczni pracownicy. Rosja skorzystała z przyjaznych relacji z Iranem i Chinami w zakresie pozyskania wiedzy technicznej i części.

Według ocen analityków Rosja jest obecnie w stanie produkować około 30 tysięcy dronów uderzeniowych - typu irańskich Shahedów - rocznie, a w 2026 roku liczba ta może być dwukrotnie wyższa.

Irański dron kamikadze Shahed-136 Źródło: PAP/Maciej Zieliński

Rosja zmieniła taktykę ataków - zauważył w rozmowie z "New York Times" analityk wojskowy z Instytutu Badań Strategicznych w Kijowie Mykoła Bełezkow. Jak stwierdził, obecnie armia rosyjska wysyła drony "całymi rojami lub falami", kierując je "po zagmatwanych trajektoriach" w celu odwrócenia uwagi ukraińskich systemów obrony powietrznej i walki elektronicznej.

Wojska rosyjskie zaczęły też wysyłać znacznie więcej dronów-wabików ze styropianu i sklejki, nieodróżnialnych od prawdziwych bezzałogowców, które przelatują nad rzekami i lasami, aby nie trafić w zasięg środków obronnych Ukrainy.

