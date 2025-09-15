Logo strona główna
Świat

"NYT" o "rosyjskim imperium produkcji dronów". "Wojna osiągnęła kolejny punkt zwrotny"

Charków. Rosyjskie drony Szached zestrzelone przez armię Ukrainy, kwiecień 2025
Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów
Źródło: Reuters
Siły rosyjskie w obecnym roku wystrzeliły na Ukrainę ponad 34 tysiące dronów uderzeniowych i bezzałogowców, które miały wprowadzać w błąd ukraińską obronę powietrzną. To prawie dziewięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - pisze "New York Times", powołując się na źródła w armii ukraińskiej.
Kluczowe fakty:
  • Armia rosyjska atakuje Ukrainę używając za każdym razem setek dronów.
  • Wraz z uderzeniowymi bezzałogowcami na Ukrainę lecą "wabiki", które mają zmylić ukraińską obronę powietrzną.
  • Znaczny wzrost produkcji dronów jest priorytetem władz na Kremlu.

Amerykański dziennik podkreślił, że "Rosja uczyniła produkcję dronów najwyższym priorytetem i teraz one zalewają niebo".

"New York Times" przypomniał, że kiedy Rosja trzy lata temu zaczęła wykorzystywać do uderzeń na Ukrainę irańskie drony uderzeniowe Shahed, wysyłając 43 bezzagołowce w czasie jednego ataku, o Moskwie mówił cały świat.

Tymczasem, jak zauważyła nowojorska gazeta, "na początku września tego roku, w ciągu jednej nocy, siły rosyjskie wysłały na Ukrainę ponad 800 dronów i bezzałogowców, które miały wprowadzać w błąd ukraińską obronę powietrzną".

Ostrzelana siedziba rządu w Kijowie. Premier pokazuje wnętrze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostrzelana siedziba rządu w Kijowie. Premier pokazuje wnętrze

Priorytet władz na Kremlu

Zdaniem "New York Times", drastyczny wzrost liczby dronów rosyjskich używanych do ataków na Ukrainę jest wynikiem ogromnego skoku produkcji w Rosji, co jest "priorytetem władz na Kremlu". Rosja używa dronów uderzeniowych, wraz z bezzałogowcami-wabikami, aby "zalać" ukraińską obronę powietrzną i przeprowadzać zmasowane ataki na zakłady produkcji broni i infrastrukturę energetyczną na Ukrainie.

Kijów poczynił postępy w przeprowadzaniu ataków z użyciem dronów głęboko w Rosji, a w niedzielę zaatakował dużą rafinerię ropy naftowej w pobliżu Petersburga. Jednak rosyjskie ostrzały są większe i bardziej zaawansowane, a ukraińska armia walczy z dostosowaniem swoich taktyk, aby bronić się przed nimi - napisał "New York Times".

- Wojna osiągnęła kolejny punkt zwrotny w sposobie użycia dronów, zarówno na linii frontu, jak i w kampaniach uderzeniowych prowadzonych przez Rosję i Ukrainę - powiedział Michael Kofman z analitycznego Centrum Carnegie.

Już nie tylko kolumny pancerne. "Musimy zmienić myślenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Już nie tylko kolumny pancerne. "Musimy zmienić myślenie"

Polska

Liczby idą w tysiące

Siły rosyjskie w obecnym roku wystrzeliły na Ukrainę ponad 34 tysiące dronów uderzeniowych i bezzałogowców, które miały wprowadzać w błąd ukraińską obronę powietrzną. To prawie dziewięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował "New York Times".

Według danych strony ukraińskiej, ze wszystkich bezzałogowych statków powietrznych, które Rosja wykorzystała do ataków na Ukrainę w bieżącym roku, 88 procent celów zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych z użyciem środków walki elektronicznej.

W tym samym okresie w zeszłym roku wskaźnik ten wynosił 93 procent. Największa liczba bezzałogowców wystrzelonych przez armię rosyjską została zarejestrowana w drugim tygodniu lipca - ponad dwa tysiące.

"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"

Za przytłaczającymi liczbami kryje się rewolucja w produkcji dronów w Rosji. Władza autokratyczna Putina jednoznacznie dała do zrozumienia, że drony są kluczowym priorytetem dla kraju, który zmobilizował publiczne i prywatne zasoby, aby stworzyć imperium ich produkcji - ocenił "New York Times".

Charków. Drony Shahed zestrzelone przez siły ukraińskie. Zdjęcie z kwietnia 2025 roku
Charków. Drony Shahed zestrzelone przez siły ukraińskie. Zdjęcie z kwietnia 2025 roku
Źródło: IVAN SAMOILOV/AFP/East News

Na forum we Władywostoku

Na niedawnym forum ekonomicznym w rosyjskim Władywostoku niemal każdy rosyjski region zaprezentował informacje o dronach, które produkuje. Do ich produkcji są angażowani studenci i zagraniczni pracownicy. Rosja skorzystała z przyjaznych relacji z Iranem i Chinami w zakresie pozyskania wiedzy technicznej i części.

Według ocen analityków Rosja jest obecnie w stanie produkować około 30 tysięcy dronów uderzeniowych - typu irańskich Shahedów - rocznie, a w 2026 roku liczba ta może być dwukrotnie wyższa.

Irański dron kamikadze Shahed-136
Irański dron kamikadze Shahed-136
Źródło: PAP/Maciej Zieliński

Rosja zmieniła taktykę ataków - zauważył w rozmowie z "New York Times" analityk wojskowy z Instytutu Badań Strategicznych w Kijowie Mykoła Bełezkow. Jak stwierdził, obecnie armia rosyjska wysyła drony "całymi rojami lub falami", kierując je "po zagmatwanych trajektoriach" w celu odwrócenia uwagi ukraińskich systemów obrony powietrznej i walki elektronicznej.

Wojska rosyjskie zaczęły też wysyłać znacznie więcej dronów-wabików ze styropianu i sklejki, nieodróżnialnych od prawdziwych bezzałogowców, które przelatują nad rzekami i lasami, aby nie trafić w zasięg środków obronnych Ukrainy.

OGLĄDAJ: John Bolton: Rosjanie powinni za to zapłacić, pora ich znowu docisnąć
pc

John Bolton: Rosjanie powinni za to zapłacić, pora ich znowu docisnąć

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: "New York Times"

Źródło zdjęcia głównego: IVAN SAMOILOV/AFP/East News

TO WARTO WIEDZIEĆ

