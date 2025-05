Ukraina oczekuje rosyjskiego memorandum. Szef MSZ: jeszcze przed rozmowami

Negocjacje Ukraina - Rosja bez przełomu. Ale to "można potraktować jako znak nadziei" Źródło: TVN24

> Donald Trump powiedział w Gabinecie Owalnym, że Władimir Putin może celowo opóźniać rozpoczęcie rozmów pokojowych z Ukrainą. - Dowiemy się, czy nas podpuszcza, czy nie - mówił prezydent USA.

> Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Berlinie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem stwierdził, że nieobecność Ukrainy na szczycie NATO w Hadze będzie zwycięstwem przywódcy Rosji Władimira Putina nad Sojuszem.

> Przyjęta przez rząd Czech nowa koncepcja polityki zagranicznej bazuje na założeniu, że intencje Rosji wykraczają poza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a Moskwa stanowi zagrożenie ze względu zarówno na swoje konwencjonalne siły wojskowe, jak i ataki niemilitarne.

> Rosja powinna poważnie potraktować ostrzeżenia Donalda Trumpa, ponieważ ma on do dyspozycji wiele różnych środków do wywarcia wpływu - oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce. Zapewniła jednak, że administracja Trumpa wciąż opowiada się za bezpośrednimi rozmowami między Rosją i Ukrainą.

> Ukraina oczekuje, że Rosja przekaże jej tekst memorandum w sprawie porozumienia pokojowego przed zapowiedzianymi na 2 czerwca rozmowami w Stambule - oświadczył ukraiński minister obrony Rustem Umierow.

> Rosyjska obrona powietrzna zniszczyła lub przechwyciła 112 ukraińskich dronów w ciągu trzech godzin – poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony.

> Premierzy Finlandii i Ukrainy - Petteri Orpo i Denys Szmyhal - podpisali w Kijowie deklarację o utworzeniu koalicji na rzecz ochrony ludności, w tym budowy schronów na Ukrainie. Oczekuje się, że do projektu dołączą również inne kraje sojusznicze – poinformował w komunikacie fiński rząd.

