1051 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. - Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy skończyć tę wojnę. To krwawa rzeź - powiedział prezydent elekt USA Donald Trump przed spotkaniem z republikańskimi gubernatorami stanów w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, cytowany przez agencję Reutera. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.