Dzień żałoby w całej Ukrainie po rosyjskim ataku na Krzywy Róg

Rosjanie ostrzelali Krzywy Róg. W ataku zginęło co najmniej 19 osób, w tym dzieci Źródło: EPA/STATE EMERGENCY SERVICE

1137 dni temu Rosja rozpoczęła inwazję zbrojną na Ukrainę. Niedziela została ogłoszona dniem żałoby w całym kraju po zmasowanym ataku sił rosyjskich na miasto Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim. Liczba ofiar śmiertelnych tego ataku wzrosła do 19. Ranne zostały co najmniej 74 osoby. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin w Ukrainie.

> 19 osób zginęło w wyniku zmasowanego ataku sił rosyjskich na miasto Krzywy Róg - przekazał w sobotę wieczorem na platformie X szef miejskich władz Ołeksandr Wiłkuł. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziewięcioro dzieci. Ranne zostały co najmniej 74 osoby. Rosjanie wystrzelili rakietę balistyczna Iskander z głowicą kasetową na Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim w piątek wieczorem. W mieście od poniedziałku do środy będzie obowiązywała żałoba. W niedzielę żałobę ogłoszono w całym kraju - poinformował w sobotę na Telegramie wicepremier Ołeksij Kułeba.

Miejsce uderzenia rosyjskiej rakiety w Krzywym Rogu Źródło: PAP/EPA

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował "słabą reakcję" ambasady USA w Kijowie na atak Rosji na Krzywy Róg. "Nieprzyjemnie dziwi reakcja ambasady Ameryki: takie silne państwo, tak silny naród i taka słaba reakcja. Bali się nawet wypowiedzieć słowo 'rosyjska' mówiąc o rakiecie, która zabiła dzieci" - napisał na Telegramie Zełenski.

"Bardzo ważne jest, aby ten rosyjski atak na ludzi, na miasto (…) nie pozostawał bez reakcji świata" - dodał ukraiński przywódca, dziękując za wsparcie, które przekazali po ataku szefowie MSZ niektórych europejskich krajów oraz niektóre placówki dyplomatyczne w Ukrainie.

> Ukraińskie ministerstwo obrony odniosło się do zarzutów strony rosyjskiej w sprawie rzekomego naruszenia porozumienia o rozejmie, które na razie nie zostało wdrożone w życie z powodu braku reakcji władz na Kremlu. "Wróg robi to wyłącznie po to, aby odwrócić uwagę świata od zbrodni, które państwo rosyjskie popełnia przeciwko Ukrainie i Ukraińcom" - podał w komunikacie resort obrony w Kijowie.

> W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 178 starć bojowych - przekazał w niedzielę rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w rejonie miast Pokrowsk, Łyman i Toreck w obwodzie donieckim.

Na pozycje wojsk ukraińskich siły rosyjskie dokonały 99 ataków powietrznych, zrzucając 163 bomb kierowanych. Ponadto przeprowadziły co najmniej 5449 ostrzałów, w tym z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - dodano w komunikacie sztabu.

> W ciągu ostatniej doby rosyjska armia zaatakowała Ukrainę 92 bezzałogowymi statkami powietrznymi, zrzuciła 171 kierowanych bomb lotniczych i użyła artylerii 6353 razy. W kilku miastach zostały uszkodzone obiekty infrastruktury cywilnej.

> Liczba zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie od początku agresji zbrojnej wzrosła do 923 670 - podano w codziennym sprawozdaniu sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the... Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Saturday, April 5, 2025 Rozwiń