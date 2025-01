1069 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosyjski przywódca Władimir Putin chce poruszyć w rozmowach z USA wiele tematów, w tym kontrolę zbrojeń, by uzyskać ustępstwa w sprawie Ukrainy. Poprzednia administracja nie zgadzała się na to, ale prezydent Donald Trump jest otwarty na takie negocjacje - pisze "New York Times". Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Ponad 100 dronów, wysłanych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy, atakowało obiekty infrastruktury krytycznej, uderzając m.in. w zachodniej, położonej blisko granicy z Polską, części kraju. Ponad połowę maszyn zestrzelono – podały władze wojskowe.

> Szefowie resortów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednomyślnie zdecydowali o przedłużeniu sankcji gospodarczych na Rosję. Wcześniej sprawę przedłużenia sankcji blokowały Węgry. "Pozwoli to na dalsze pozbawianie Moskwy przychodów służących finansowaniu jej wojny" - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

> Rosyjski przywódca Władimir Putin chce powiązać w rozmowach z USA wiele tematów, w tym kontrolę zbrojeń, by uzyskać ustępstwa w sprawie Ukrainy. Poprzednia administracja nie zgadzała się na to, ale prezydent Donald Trump jest otwarty na "szersze negocjacje" - pisze "New York Times".

Sam Putin dał jasno do zrozumienia, że wojenne cele Rosji nie zmieniły się i, choć jest gotowy do podjęcia rozmów, to będzie je prowadził tylko na swoich warunkach - zaznacza dziennik.

Władimir Putin ALEXEI DANICHEV/PAP/EPA

> Słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanar oświadczył, że Bratysława z satysfakcją przyjmuje oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie rozmów z Kijowem o transferze gazu i liczy na wznowienie rozmów o transferze azerskiego surowca przez Ukrainę.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Krakowie spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą, z którym omówił sankcje na Rosję oraz pomoc obronną w walce z rosyjskimi wojskami, które okupują część ukraińskiego terytorium.

> Oświadczenia Alaksandra Łukaszenki, że Białoruś gotowa byłaby wysłać siły pokojowe na Ukrainę, to absurdalna próba ocieplenia jego wizerunku – oceniło Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD), które funkcjonuje przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Autorka/Autor:asty/ads

Źródło: PAP