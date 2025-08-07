Finlandia nie kupi broni od USA dla Ukrainy

Dniepr po ataku sił rosyjskich (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

> W Dnieprze słychać było eksplozje. Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegały przed atakiem bezzałogowych statków powietrznych z różnych kierunków na miasto. W jednej z dzielnic wybuchł pożar po ataku rosyjskiego drona - donosi stacja Suspilne.

> Finlandia nie będzie uczestniczyć w programie zakupu amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Wspieranie Ukraińców w ich wojnie obronnej z Rosją bronią i sprzętem wyprodukowanym przez fińskie firmy jest ważniejsze - oświadczył minister obrony Antti Hakkanen. - Finlandia na żadnym etapie nie wyraziła zamiaru udziału w inicjatywie, w ramach której kraje europejskie zakupiłyby amerykańską broń dla Ukrainy - powiedział szef fińskiego resortu w wywiadzie opublikowanym w czwartkowym wydaniu "Ilta-Sanomat".

> Ukraińskie ministerstwo energetyki poinformowało w środę rano, że kilkadziesiąt dronów bojowych Rosji zaatakowało stację kompresorową w obwodzie odeskim, na południu Ukrainy, przez którą dostarczany jest LNG z USA i gaz z Azerbejdżanu. Według strony ukraińskiej, przeprowadzony atak to "celowa rosyjska operacja przeciwko cywilnej infrastrukturze energetycznej, a zarazem przeciwko relacjom z Azerbejdżanem, USA i partnerami w Europie".

> Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż pakietów bezpieczeństwa dla Ukrainy o wartości ponad 200 milionów dolarów - oświadczył w środę ukraiński minister obrony Denys Szmyhal, dziękując za wspieranie jego kraju. "Jest to wynik uzgodnień prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta USA Donalda Trumpa" - napisał na portalach społecznościowych.

> Prezydent USA Donald Trump ocenił w środę, że spotkanie jego wysłannika z Władimirem Putinem było bardzo produktywne i przyniosło wielkie postępy. Trump oświadczył też, że jest szansa, iż wkrótce dojdzie do jego spotkania z Władimirem Putinem. O tym, że prezydent USA zamierza spotkać się z rosyjskim przywódcą donosiły wcześniej amerykańskie media.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Będzie spotkanie Trumpa z Putinem i Zełenskim? Są warunki

> Wojna musi się zakończyć, a jej zakończenia musi być uczciwe - oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ujawnił, że w rozmowie uczestniczyli też liderzy państw europejskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD