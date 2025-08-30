Rosyjskie drony i rakiety spadły na Ukrainę. Są ranni 

Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

> Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dniepropietrowski (południowo-wschodnia Ukraina) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. "Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak apelując do mieszkańców, aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

CZYTAJ TAKŻE: Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

> Atakowany był też obwód zaporoski. Gubernator Iwan Fedorow poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu.

"Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow. Jak dodał wstępne informacje mówią o trzech osobach rannych.

Rosyjski atak na Zaporoże Źródło: Iwan Fiodorow/Ukraińska Prawda

> Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Ukrainie amunicji wykorzystywanej w atakach powietrznych i powiązanego z nią sprzętu za około 825 milionów dolarów - poinformowała w czwartek agencja Pentagonu, Defense Security Cooperation Agency.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że spodziewa się kontynuacji rozmów z europejskimi przywódcami w przyszłym tygodniu na temat gwarancji bezpieczeństwa "na wzór NATO", dodając, że prezydent USA Donald Trump również powinien być w to zaangażowany.

> Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak spotkał się w Nowym Jorku ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Stevem Witkoffem.

> Ministrowie obrony państw Unii Europejskiej omawiali gwarancje bezpieczeństwa, jakich kraje mogą udzielić Ukrainie, by utrzymać zawieszenie broni lub pokój. Wiceszef MON Paweł Zalewski, relacjonując stanowisko Polski, podkreślił, że nasz kraj nie wyśle wojsk do Ukrainy i nie będzie brał udziału w operacji lądowej.

> Liczba ofiar śmiertelnych czwartkowych zmasowanych ataków Rosji na Kijów wzrosła do 25 - przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

> Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek, że on i kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą podczas weekendu rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zapowiedział również kolejne spotkanie "koalicji chętnych" w przyszłym tygodniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD