Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PODSUMOWANIE

Będzie spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej administracji. Jest data

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Waszyngtonie
Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny
Źródło: TVN24
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1281 dni temu. Wołodymyr Zełenski poinformował, że w piątek odbędzie się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i USA. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w piątek 29 sierpnia jego przedstawiciele spotkają się w Nowym Jorku z zespołem prezydenta Donalda Trumpa, z którym omawiać będą kwestie bezpieczeństwa Ukrainy.

"Wczoraj (szef kancelarii prezydenckiej) Andrij Jermak i (szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony) Rustem Umierow byli na spotkaniach w Katarze, w tym dotyczących mediacji. Dziś odbyły się spotkania w Arabii Saudyjskiej. Dziękuję za wsparcie. Jutro spotkania w Szwajcarii, a w piątek - w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Spotkania z zespołem prezydenta Trumpa" - przekazał Zełenski.

Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"

> Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów. Zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dziecko, a co najmniej dwanaście zostało rannych. Odnotowano zniszczenia w kilku dzielnicach - przekazały władze ukraińskiej stolicy.

Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było "potężne eksplozje", a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Kyiv Independent podał, powołując się na informacje przekazane przez mer Kijowa Witalija Kliczkę, że w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.

Zmasowany atak na Kijów. "Ludzie wciąż mogą być pod gruzami"
Dowiedz się więcej:

Zmasowany atak na Kijów. "Ludzie wciąż mogą być pod gruzami"

> Ukraińskie władze poinformowały w środę, że w nocy Rosja przeprowadziła potężny atak dronów na infrastrukturę energetyczną i gazową w sześciu regionach Ukrainy, pozbawiając ponad 100 000 osób dostępu do energii elektrycznej.

Rosyjskie siły zbrojne poważnie uszkodziły infrastrukturę transportu gazu w okolicach Połtawy i zaatakowały sprzęt w jednej z kluczowych podstacji niedaleko Sum - poinformowało ministerstwo energii.

> We wtorek rząd Rosji wystąpił do Władimira Putina o wypowiedzenie Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Wniosek w tej sprawie podpisany przez premiera Michaiła Miszustina został w poniedziałek opublikowany na oficjalnym portalu aktów prawnych Federacji Rosyjskiej.

W środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha skomentował posunięcie Kremla. "Decyzja rosyjskiego rządu o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu po raz kolejny pokazuje, że Rosja to miejsce bezprawia, gdzie życie i godność człowieka nic nie znaczą" - napisał Sybiha na platformie X.

Według szefa MSZ "krok ten oznacza kontynuację wielu rosyjskich zbrodni, w tym powszechnego stosowania tortur, egzekucji i nieludzkiego traktowania ukraińskich jeńców wojennych". Sybiha stwierdził, że jest to część systemowej polityki tortur prowadzonej przez rosyjski reżim, a polityka ta jest głęboko zakorzeniona w historii Rosji - zbrodniach Gułagu i terrorze stalinowskim.

OGLĄDAJ: Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"
pc

Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeUkrainaWojna w UkrainieRosjaWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Wielka kłótnia po meczu US Open. Ostapenko nie wytrzymała
Najnowsze
Burze, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi w części kraju
METEO
Amerykański dyplomata Tom Barrack porównał libańskich dziennikarzy do zwierząt
Amerykański dyplomata porównał dziennikarzy do zwierząt. "To nie tylko arogancja, to rasizm"
Świat
Pożar w Brzegu Dolnym
Paliło się mieszkanie w bloku. Jedna osoba nie żyje
Wrocław
imageTitle
Wtargnęli nagle na trasę i zatrzymali kolarzy
EUROSPORT
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
"Widziałem człowieka pogubionego". Minister po Radzie Gabinetowej
28 0730 jnj cl-0004
Utrata zaufania do Hołowni już na stałe? "No tak"
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli eksmitować mężczyznę, w kuchni znaleźli jego ciało
Lublin
Chmura soczewkowata - zdjęcie poglądowe
Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO
METEO
zaginiony-obraz
Zrobili nalot. Obrazu zagrabionego przez nazistów już tam nie było
Świat
imageTitle
Mistrzyni urodziła dziecko na parkingu. "Myślałam, że nie przeżyję"
EUROSPORT
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
WARSZAWA
shutterstock_96443414
"Mamy zapasy na 25-30 dni". Szef węgierskiego giganta zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Sabalenka zapracowała na nowe nazwisko
EUROSPORT
GzaiEUAWwAAykxV
Zmasowany atak na Kijów. "Ludzie wciąż mogą być pod gruzami"
Świat
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Najniższy wynik w historii pomiarów
WARSZAWA
Bundeswehra, niemieccy żołnierze, niemieckie wojsko
Niemieckie media ostro o zmianach w wojsku
Świat
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Dwucyfrowy wzrost cen popularnego produktu
BIZNES
Rafael Grossi
Szef agencji atomowej pod ochroną elitarnej jednostki 
Świat
Iga Świątek
Polski dzień w US Open. Godziny meczów Świątek, Fręch i Majchrzaka
EUROSPORT
Recep Tayyip Erdogan
To "wzbudzi strach u przeciwników". Erdogan o nowym uzbrojeniu
Świat
Upał w mieście
Skwar taki, że obowiązują alarmy drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Trener Polaków ma plan na EuroBasket. "Liczymy, że nią będziemy łamać przeciwników"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "za dobry" na pokojowego Nobla. Zasługuje na "nagrodę Trumpa"
Świat
Polska przekazała kolejne zestawy Starlink
Co dalej ze Starlinkami? Wicepremier Ukrainy: prowadzimy rozmowy z Polakami
Świat
Prezydent Argentyny Javier Milei
Prezydent uciekł ze spotkania z wyborcami. Obrzucili jego samochód kamieniami
Świat
Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Kulisy Rady Gabinetowej, były minister pobity, strzały w szkole
Warto wiedzieć
Lato, słońce, gorąco, lipiec, sierpień, upał
Dziś ponad 30 stopni i powrót burz
METEO
imageTitle
Szok w Anglii. Manchester United wyeliminowany przez czwartoligowca
EUROSPORT
Premier Donald Tusk podczas wystąpienia przed koncertem z okazji Dnia Niepodległości Republiki Mołdawii
"Buna seara". Tusk zaskoczył

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica