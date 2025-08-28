Będzie spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej administracji. Jest data

Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w piątek 29 sierpnia jego przedstawiciele spotkają się w Nowym Jorku z zespołem prezydenta Donalda Trumpa, z którym omawiać będą kwestie bezpieczeństwa Ukrainy.

"Wczoraj (szef kancelarii prezydenckiej) Andrij Jermak i (szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony) Rustem Umierow byli na spotkaniach w Katarze, w tym dotyczących mediacji. Dziś odbyły się spotkania w Arabii Saudyjskiej. Dziękuję za wsparcie. Jutro spotkania w Szwajcarii, a w piątek - w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Spotkania z zespołem prezydenta Trumpa" - przekazał Zełenski.

> Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów. Zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dziecko, a co najmniej dwanaście zostało rannych. Odnotowano zniszczenia w kilku dzielnicach - przekazały władze ukraińskiej stolicy.

Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było "potężne eksplozje", a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Kyiv Independent podał, powołując się na informacje przekazane przez mer Kijowa Witalija Kliczkę, że w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.

> Ukraińskie władze poinformowały w środę, że w nocy Rosja przeprowadziła potężny atak dronów na infrastrukturę energetyczną i gazową w sześciu regionach Ukrainy, pozbawiając ponad 100 000 osób dostępu do energii elektrycznej.

Rosyjskie siły zbrojne poważnie uszkodziły infrastrukturę transportu gazu w okolicach Połtawy i zaatakowały sprzęt w jednej z kluczowych podstacji niedaleko Sum - poinformowało ministerstwo energii.

> We wtorek rząd Rosji wystąpił do Władimira Putina o wypowiedzenie Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Wniosek w tej sprawie podpisany przez premiera Michaiła Miszustina został w poniedziałek opublikowany na oficjalnym portalu aktów prawnych Federacji Rosyjskiej.

W środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha skomentował posunięcie Kremla. "Decyzja rosyjskiego rządu o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu po raz kolejny pokazuje, że Rosja to miejsce bezprawia, gdzie życie i godność człowieka nic nie znaczą" - napisał Sybiha na platformie X.

The Russian government’s decision to initiate the denunciation of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment once again demonstrates that Russia is a territory of lawlessness, where human life and dignity are worthless.… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 27, 2025 Rozwiń

Według szefa MSZ "krok ten oznacza kontynuację wielu rosyjskich zbrodni, w tym powszechnego stosowania tortur, egzekucji i nieludzkiego traktowania ukraińskich jeńców wojennych". Sybiha stwierdził, że jest to część systemowej polityki tortur prowadzonej przez rosyjski reżim, a polityka ta jest głęboko zakorzeniona w historii Rosji - zbrodniach Gułagu i terrorze stalinowskim.

OGLĄDAJ: Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny" Zobacz cały materiał