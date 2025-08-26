Logo strona główna
Świat

"Perspektywa zawieszenia broni" tematem rozmowy szefów dyplomacji

Marco Rubio
Generał Keith Kellogg wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1279 dni temu. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio rozmawiał z grupą ministrów spraw zagranicznych z Europy na temat wojny w Ukrainie - przekazał Departament Stanu USA w poniedziałek późnym wieczorem. W rozmowach brał udział wicepremier, szef MSZ Polski Radosław Sikorski. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny.

> Zastępca rzecznika Departamentu Stanu Tommy Piggott powiadomił, że Rubio rozmawiał z odpowiednikami z Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz wysoką przedstawicielką UE ds. polityki zagranicznej Kają Kallas.

Podczas rozmowy zgodzono się na kontynuowanie współpracy w ramach działań dyplomatycznych, by zakończyć wojnę drogą wynegocjowanego trwałego rozwiązania - czytamy w komunikacie Departamentu Stanu.

Jak powiadomiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rozmowa odbyła się w poniedziałek wieczorem w formacie telekonferencji. "Spotkanie poświęcone było perspektywom zawieszenia broni, zarysowanym po ostatnich rozmowach między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim z udziałem przedstawicieli państw europejskich w Waszyngtonie" - napisał resort w komunikacie.

> Były rosyjski oligarcha i znany krytyk Kremla Michaił Chodorkowski ocenił w rozmowie z włoskim dziennikiem "Corriere della Sera", że przywódca Rosji Władimir Putin, wywołując wojnę w Ukrainie, "wpakował się w problem pięć razy większy niż w Czeczenii". Chodorkowski zwrócił uwagę na narastające problemy gospodarcze Rosji i stwierdził, że "okupowane terytoria w Ukrainie okazują się następnym problemem oraz "wymagają ogromnych kosztów".

Putin "wpakował się w problem pięć razy większy niż w Czeczenii"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin "wpakował się w problem pięć razy większy niż w Czeczenii"

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że pod koniec tego tygodnia delegacje ukraińska i amerykańska spotkają się, aby omówić możliwości przyszłych negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją. W Kijowie przebywa wysłannik USA gen. Keith Kellogg, który rozmawiał z głową ukraińskiego państwa.

Spotkają się delegacje Ukrainy i USA. Zełenski podał termin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkają się delegacje Ukrainy i USA. Zełenski podał termin

> Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w poniedziałek, że jeśli nie dojdzie do spotkania przywódców Rosji i Ukrainy, mogą pojawić się "bardzo poważne konsekwencje". Trump wyraził przekonanie, że Putin z Zełenskim powinni się spotkać, lecz oba kraje mają załatwić to między sobą. - Może się spotkają, może nie (...) Zobaczymy, co wydarzy się w ciągu tygodnia czy dwóch - podkreślił, przyjmując w Białym Domu prezydenta Korei Płd. Li Dze Mjunga.

> Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun zaprzeczył w poniedziałek doniesieniom niemieckich mediów, jakoby Pekin zasygnalizował gotowość do udziału w potencjalnych międzynarodowych siłach pokojowych na Ukrainie. - Podkreślam, że tego typu doniesienia są nieprawdziwe. Stanowisko Chin w kwestii kryzysu ukraińskiego jest konsekwentne i jednoznaczne – powiedział Guo podczas regularnego briefingu.

> Premier Czech Petr Fiala przestrzegł, że nawet jeżeli dojdzie do jakiejś formy rozejmu w Ukrainie, to Rosja będzie gotowa do ekspansji w ciągu kilku kolejnych lat. Jego zdaniem Ukraina potrzebuje więcej gwarancji bezpieczeństwa.

Szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavsky powiedział, że celem 16 krajów uczestniczących w inicjatywie amunicyjnej dla Ukrainy jest dostarczenie w tym roku 1,8 miliona. sztuk pocisków artyleryjskich. Ponad milion już dotarło do Ukrainy.

> W 2026 roku rząd Niemiec planuje wesprzeć Ukrainę kwotą co najmniej 8,5 miliardów euro - oświadczył wicekanclerz RFN Lars Klingbeil (SPD), który niespodziewanie w poniedziałek odwiedził Kijów. Z danych rządu RFN wynika, że od 2022 roku Niemcy udzieliły Ukrainie wsparcia w wysokości ok. 50,5 miliarda euro. Blisko połowę z tej kwoty przeznaczono na ukraińskich uchodźców przebywających w Niemczech.

Do Kijowa przybył także premier Norwegii Jonas Gahr Stoere - poinformował Andrij Jermak, szef biura ukraińskiego prezydenta.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

UkrainaWojna w UkrainieRosjaKonflikty zbrojne RosjiWojsko rosyjskieNajważniejsze informacjeUSAPolityka zagraniczna USAMarco RubioRadosław Sikorski
