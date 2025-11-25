Trump o porozumieniu. Stawia warunek

Doniesienia z USA w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek na swojej platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump opublikował wpis, w którym ocenił, że w ciągu ostatniego tygodnia jego zespół "poczynił ogromne postępy w dążeniu do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą". "Wojny, która NIGDY by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem! W zeszłym miesiącu zginęło 25 000 żołnierzy" - przekonywał (pisownia oryginalna - red.).

"Pierwotny 28-punktowy plan pokojowy, opracowany przez Stany Zjednoczone, został dopracowany dzięki dodatkowym konsultacjom z obiema stronami i pozostało tylko kilka punktów spornych. W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego, poleciłem mojemu specjalnemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi spotkanie z prezydentem Putinem w Moskwie. Jednocześnie sekretarz armii Dan Driscoll spotka się z Ukraińcami" - napisał Trump.

"Mam nadzieję, że wkrótce spotkam się z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem, ale TYLKO wtedy, gdy porozumienie kończące tę wojnę będzie OSTATECZNE lub w końcowej fazie. Dziękuję za uwagę poświęconą tej niezwykle ważnej sprawie. Miejmy nadzieję, że POKÓJ zostanie zaprowadzony tak szybko, jak to możliwe!" - dodał prezydent USA.

Negocjacje wokół planu pokojowego dla Ukrainy

Media informowały w zeszłym tygodniu o 28-punktowym planie zakończenia wojny w Ukrainie, który przedstawiła Kijowowi amerykańska administracja. Znalazły się w nim zapisy między innymi oddające Donbas Rosji, zakazujące Ukrainie członkostwa w NATO oraz ograniczające rozmiar ukraińskiej armii. Ponadto zapisano, że w Polsce mają stacjonować "europejskie myśliwce". Po szczycie w Genewie plan ten miał zostać zmodyfikowany, a zapisu o europejskich myśliwcach w Polsce "już nie ma", jak przekazał premier Donald Tusk w poniedziałek.

W niedzielę w Genewie odbyły się rozmowy w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, w których uczestniczyli przedstawiciele USA, Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nie było tam przedstawiciela Polski. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekazał, że uczestniczył tego samego dnia w odrębnej konferencji ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz ministra spraw zagranicznych Ukrainy "w sprawie rosyjsko-amerykańskich propozycji pokojowych".

CZYTAJ WIĘCEJ: W Genewie o przyszłości Ukrainy. Rubio: to był najlepszy dzień w ciągu ostatnich 10 miesięcy

OGLĄDAJ: Prezydent Czech: Rosjanie nas testują. Oni lubią prowokować Zobacz cały materiał