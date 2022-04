Rosyjskie czołgi to "ruchome trumny". "Każde celne trafienie prowadzi do potężnej eksplozji"

Rosyjskie "wybuchowe czołgi" to kolejny znak, że inwazja na Ukrainę nie idzie zgodnie z planem - pisze CNN. Stacja, powołując się na ekspertów twierdzi, że pojazdy opancerzone używane przez Moskwę to swoiste "ruchome trumny".

Wybuchowe wieżyczki

Problem ma związek z tym, jak magazynowana jest amunicja artyleryjska. W przeciwieństwie do nowoczesnych zachodnich czołgów, w wieżyczkach rosyjskich przetrzymywane są liczne pociski. To sprawia, że stają się bardzo podatne na eksplozję - nawet niebezpośrednie uderzenie może zapoczątkować łańcuch reakcji wybuchowej całej amunicji, czyli nawet 40 pocisków. Fala uderzeniowa będąca rezultatem eksplozji jest w stanie wyrzucić wieżyczkę czołgu na wysokość dwupiętrowego budynku. W mediach społecznościowych niedawno pojawiło się nagranie ukazujące taką sytuację.

Sam Bendett, doradca Programu Studiów Rosyjskich w Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego twierdzi, że to "wada projektowa". - Każde celne trafienie szybko prowadzi do zapłonu amunicji i potężnej eksplozji, która dosłownie wysadza wieżyczkę - tłumaczy ekspert w rozmowie z CNN.

"Ruchome trumny"

Rosja nie uczy się na błędach

Jak przypomina CNN, Rosja na przestrzeni lat ulepszała swoje czołgi. Gdy w 1992 roku do służby wszedł T-90 - następca T-72 - jego pancerz został zmodernizowany, jednak system ładowania pocisków pozostał podobny do poprzedniego, co czyniło go równie narażonym na eksplozje. Drummond uważa, że czołg T-80 używany przez rosyjskie wojska w Ukrainie wciąż posiada ten sam defekt.