Nawet 30 tysięcy żołnierzy. Rosja ma dostać wsparcie

Atak Rosji na Połtawę w Ukrainie. Dwie osoby nie żyją, prawie 50 rannych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: CNN podaje, że z poprzedniej grupy 11 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy pozostało około 7 tysięcy.

O przygotowaniach do kolejnego przerzutu mają świadczyć między innymi zdjęcia satelitarne. Widać na nich samoloty oraz statek, które były używane do poprzedniego transportu wojskowych z Korei Północnej.

Według ekspertów Rosja może chcieć wykorzystać to wsparcie do nowej ofensywy w okolicach Pokrowska w obwodzie donieckim Ukrainy.

Około 30 tys. żołnierzy z Korei Północnej ma wesprzeć Rosję w wojnie z Ukrainą - podał portal amerykańskiej telewizji CNN, powołując się na ukraińskich urzędników i zdjęcia satelitarne ujawniające przygotowania do przyjęcia nowych żołnierzy.

Nowe siły z Korei Północnej mają trafić do Rosji w najbliższych miesiącach i dołączyć do żołnierzy, którzy już w listopadzie 2024 roku wsparli wojska rosyjskie w obwodzie kurskim w Rosji (na tym obszarze działały ukraińskie siły i toczono intensywne walki). Wtedy było to 11 tysięcy wojskowych. CNN podaje, że według zachodnich służb około cztery tysiące z nich poległo w walkach z wojskami ukraińskimi.

Przywódca Rosji Władimir Putin potwierdził udział wojsk północnokoreańskich w walkach w obwodzie kurskim dopiero w kwietniu tego roku. Dotychczas nie potwierdzono udziału Koreańczyków z Północy w walkach na terytorium Ukrainy.

Aktywność w rosyjskim porcie i koreańskim lotnisku

Według CNN o przygotowaniach do przyjęcia północnokoreańskich sił świadczą zdjęcia satelitarne. Widać na nich statek zakotwiczony w porcie Dunaj w rosyjskim Kraju Nadmorskim na Dalekim Wschodzie, gdzie już wcześniej przybywali Koreańczycy z Północy.

"Zdjęcia satelitarne pokazują rosyjską jednostkę, która przybyła do Dunaju w maju, i wzmożoną aktywność na (północnokoreańskim) lotnisku Sunan w maju i czerwcu" - wskazywał analityk brytyjskiego think tanku Open Source Centre, Joe Byrne. Ekspert zauważył, że są to te same miejsca, które w ubiegłym roku były wykorzystywane do transportu żołnierzy Korei. Wtedy również w porcie pojawił się okręt, a na lotnisku zaobserwowano ruch samolotów transportowych.

Baza, gdzie mają stacjonować żołnierze północnokoreańscy, jest położona około 10 km od Kurska - ustaliło CNN we współpracy z brytyjskim Centrum Odporności Informacji .

Możliwa nowa ofensywa

Niektórzy analitycy przypuszczają, że kolejne siły z Korei Północnej mogą wesprzeć oczekiwaną ofensywę wojsk rosyjskich. W piątek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski oznajmił, że Rosja koncentruje wojska w okolicach Pokrowska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, gdzie od wielu miesięcy toczą się zacięte walki. Zgrupowanie wojsk rosyjskich ma liczyć około 110 tysięcy żołnierzy.

Pjongjang wspiera Moskwę nie tylko żołnierzami, ale też dostarczając broń i amunicję różnego kalibru. Rosjanie wystrzelili w ostatnim czasie na Ukrainę co najmniej 80 północnokoreańskich rakiet balistycznych.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo