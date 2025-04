Wołodymyr Zełenski po ataku na Krzywy Róg i śmierci dzieci: milczenie jest złe i niebezpieczne Źródło: TVN24, Reuters

Liczba ofiar śmiertelnych piątkowego rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg wzrosła do 20 - poinformowały w niedzielę lokalne władze. Wśród zabitych jest dziewięcioro dzieci. - To najtragiczniejszy pojedynczy atak na dzieci od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - oświadczył Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk.

Liczba ofiar śmiertelnych piątkowego rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg wzrosła do 20. Szef Rady Obrony miasta Ołeksandr Wiłkuł poinformował w komunikatorze Telegram, że w szpitalu w wyniku odniesionych ran zmarł 57-letni mężczyzna.

Atak na Krzywy Róg

Sztab Generalny Ukrainy oświadczył, że w piątek Rosja zaatakowała Krzywy Róg, stosując rakietę balistyczną Iskander-M z głowicą kasetową. Prócz ofiar śmiertelnych było ponad 70 rannych.

Pracownicy Biura UNHCHR na Ukrainie byli obecni w sobotę na miejscu ostrzału, dokumentując zniszczenia i ustalając tożsamość ofiar.

Wśród zabitych jest dziewięcioro dzieci. "To najbardziej śmiercionośny pojedynczy atak, który dotknął dzieci, jaki Biuro zweryfikowało od początku inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku" - napisano w niedzielnym oświadczeniu UNHCHR.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk powiedział to "najtragiczniejszy pojedynczy atak na dzieci od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę".

Dodał, że użycie przez Rosjan "broni o szerokim zasięgu rażenia w gęsto zaludnionym obszarze, bez widocznej obecności wojskowej, świadczy o lekceważeniu życia cywilów".