Aktualna linia frontu. Ile ukraińskich terenów zajmuje Rosja?

Tereny zajęte przez Rosjan na południu Ukrainy to okupowany jeszcze od 2014 roku Krym i wschodnia - położona na lewym brzegu Dniepru - część obwodu chersońskiego wraz z fragmentem obwodu mikołajowskiego na Mierzei Kinburnskiej.

Dalej linia frontu kieruje się na północny wschód, nadal wzdłuż Dniepru, dochodząc do obwodu zaporoskiego i Enerhodaru z Zaporoską Elektrownią Atomową, którą Rosja kontroluje od marca 2022 roku.

Od Enerhodaru działania wojenne toczą się na linii na południe wzdłuż rzeki Konka, prowadząc na wschód. Centralnym punktem tej linii jest Orichiw. Orientacyjnie, poniżej punktu, który znajduje się na południe od Hulajpola w obwodzie zaporoskim, front znów zaczyna wysuwać się w kierunku północno-wschodnim, dochodząc do środkowo-zachodniej części obwodu donieckiego. Jednym z głównym miejsc walk w tym rejonie jest Pokrowsk, wciąż kontrolowany przez wojska Ukrainy.

Rosyjskie wojsko się przemieszcza

Na południe, wschód i północ od Pokrowska znajdują się siły rosyjskie, które - na razie bezskutecznie - starają się otoczyć to miasto. Rosjanie próbują przełamać tam ukraińską obronę i zająć ważne szlaki logistyczne. Jest to trasa Pokrowsk-Kramatorsk-Słowiańsk.

Kilka dni temu wojska Kremla wysunęły się w kierunku miasta Dobropilla, jednak Sztab Generalny w Kijowie zapewnia, że sytuacja w tych miejscach jest kontrolowana. Rosja bierze też w kleszcze miasto Konstantynówka, na które napiera z południa, wschodu i północnego wschodu. W rejonie Konstantynówki istnieją jednak naturalne przeszkody, na przykład zbiorniki wodne, które ograniczają ruch sił przeciwnika.

Pod okupacją znajduje prawie cały obwód ługański, z którym od strony zachodniej graniczy obwód charkowski. Według różnych szacunków siły rosyjskie kontrolują od 2 do 4 procent tego regionu. Okupowana jest także niewielka część obwodu sumskiego - są to rejony przy granicy z Rosją.

Ile ukraińskiego terytorium jest pod okupacją?

Rosja wielokrotnie podkreślała swoje żądania dotyczące zakończenia wojny z Ukrainą, domagając się pełnego wycofania wojsk ukraińskich z terytoriów, które Moskwa uznaje za swoje. Są to obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie odrzucał te żądania, podkreślając, że Ukraina nie uzna rosyjskiej okupacji swoich terytoriów. Państwa zachodnie uznają granice Ukrainy z 1991 roku i także nie akceptują aneksji dokonanych przez Rosję.

Według projektu DeepState, który monitoruje ruchy wojsk w trakcie wojny przeciwko Ukrainie, po 24 lutego 2022 roku Rosja zajęła ponad 11,5 procent terytoriów ukraińskich. Do lutego 2022 roku pod kontrolą Kremla pozostawało niewiele ponad 7 procent ukraińskich ziem. Ogółem terytorium, które dziś znajduje się pod okupacją, stanowi 18,96 procent powierzchni Ukrainy.

