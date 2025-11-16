Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

"Czy Izrael powinien chronić palestyńskich cywili bardziej niż własnych?". Gebert o "wojnie sprawiedliwej" i dehumanizacji

Laura Maksimowicz
Laura Maksimowicz
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
Źródło: PAP/EPA/ABIR SULTAN
- I Palestyńczycy, i Żydzi codziennie budzą się w nadziei, że "tamci" zniknęli - mówi w rozmowie z TVN24+ dziennikarz Konstanty Gebert. Autor podcastu "Ziemia zbyt obiecana" tłumaczy, jak dehumanizacja napędza przemoc i utrudnia jakiekolwiek polityczne rozwiązania. Mówi o selektywnej wrażliwości opinii publicznej, "sprawiedliwej wojnie" Izraela oraz odpowiedzialności zarówno Tel Awiwu, jak i Hamasu za tragiczny los cywilów w Gazie. Artykuł dostępny w subskrypcji

Miała to być dla mnie rozmowa inna niż dotychczas. Z Konstantym Gebertem, dziennikarzem i pisarzem żydowskiego pochodzenia, ekspertem od historii Izraela i badaczem zbrodni ludobójstwa, dzieli nas 45 lat. Nie chciałam rozmawiać z nim o historii czy o wielkiej polityce, ale o wartościach i naszym postrzeganiu świata. Chciałam zrozumieć, dlaczego na wojnę w Strefie Gazy w wielu aspektach patrzymy zupełnie inaczej. Spotkaliśmy się w czasie trwania negocjacji w sprawie zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem.

Laura Maksimowicz: Czy czuje pan jakieś zakłopotanie rozmawiając o Gazie?

Konstanty Gebert: Boję się niedostrzeżenia złożoności i tego, czy uda mi się sformułować moje wypowiedzi wystarczająco precyzyjnie.

To wszystko jedno, czy się rozmawia o Gazie, o Rwandzie, ludobójstwie Ormian, czy o rzezi wołyńskiej. Wszystkie sprawy związane z masowym zabijaniem są przeraźliwie trudne. Mówiąc o rzezi wołyńskiej można powiedzieć, że Ukraińcy wzięli i wymordowali prawdopodobnie 80 tys. Polaków, być może nawet 100 tys. I to jest stwierdzenie prawdziwe. Tyle tylko, że ograniczenie się do tego stwierdzenia i dodanie, że to wyczerpuje temat, zamyka dyskusję i uniemożliwia dalsze jej prowadzenie. A z każdym krokiem ta złożoność rośnie. I wtedy jak nad nią w rozmowie zapanować, żebyśmy się nie zagubili w szczegółowych sporach?

Zniszczenia w Strefie Gazy
Zniszczenia w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Jakie emocje towarzyszą panu, gdy słyszy pan słowo Izrael?

Pozytywne, ciepłe. To jest kraj, w którym mieszka wielu ludzi, których kocham. Towarzyszy mi też z tym związane poczucie niepewności, bo jest to kraj, który odkąd powstał, funkcjonuje w stanie ciągłego zagrożenia.

Czy pan czuje, że Izrael jest pana domem? Pytam pana jako religijnego Żyda. Ze swojego założenia Izrael jest państwem narodowym dla wszystkich Żydów.  

W pewnym sensie tak - natomiast oba człony tego zdania są równie ważne. I tak, i w pewnym sensie.

Tak jak powiedziałem, w Izraelu jest wielu ludzi, których kocham. Natomiast większość ludzi, których kocham, mieszka w Polsce. I całe moje życie jest z nią związane. Więc żebym rozważył uznanie Izraela, a nie Polski, jako mojego domu, to najpierw Polska musiałaby przestać nim być. Wyobrażam sobie takie scenariusze, ale na szczęście póki co to się nie zdarzyło.

Z drugiej strony w Izraelu czekają na mnie zawsze otwarte drzwi. Mogę przyjechać i być tam u siebie. Na tym jest zbudowane to państwo. Często też tam bywam i sprawy izraelskie bardzo leżą mi na sercu. Czuję się w Izraelu jak u siebie, ale powody są różne, w tym i nieoczywiste.

Do Jerozolimy pierwszy raz przyjechałem w 1990 r. i natychmiast rozpoznałem ją jako swoją, bo dzieciństwo spędziłem w Turcji. Stara Jerozolima to jest tureckie miasto. Natychmiast rozpoznałem te dźwięki, zapachy, grę światła na kamieniach. To wszystko było moje. Nie dlatego, że żydowskie, ale dlatego, że tureckie.

Ile jest prawdy w postrzeganiu, że Izrael równa się Żyd?

Izrael nie jest państwem wyznaniowym, choćby dlatego, że 20 proc. obywateli to są nie Żydzi, tylko muzułmanie. A z drugiej strony tylko połowa Żydów z całego świata mieszka w Izraelu. Więc te dwa pojęcia zachodzą na siebie, ale się nie pokrywają.

A czy takie uproszczenie, czasami wykorzystywane intencjonalnie przez obie strony konfliktu, nie rodzi problemów w relacjach z diasporą żydowską na świecie? Niektórzy za wojnę w Gazie winą obarczają wszystkich Żydów. Również tych w Polsce.

Tak, jest to oczywiście intelektualnie nie do przyjęcia i moralnie haniebne. Bardzo mnie cieszy, że to działa tylko pod kierunkiem Żydów, że nikt nie potępia wszystkich muzułmanów na świecie za rzeź, którą przeprowadził Hamas. Muzułmanie, zwłaszcza imigranci w Europie, są dyskryminowani. Natomiast nie słyszałem, żeby bito ludzi na ulicy w odwecie za zbrodnię Hamasu, a bicie Żydów na ulicy w odwecie za wojnę, którą Izrael prowadzi w Gazie, się zdarzało.

Dobra wiadomość jest taka, że to się dzieje tylko pod adresem Żydów. Zła wiadomość jest taka, że to się dzieje pod adresem Żydów.

Laura Maksimowicz
Laura Maksimowicz
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
Muzeum Auschwitz o pamiątkach poobozowych: tu jest ich miejsce
Polska
imageTitle
Świątek już na korcie. Może przypieczętować awans
RELACJA
Marek Migalski
Zbadał się "na wszelki wypadek", wykryto nowotwór
Polska
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta
WARSZAWA
imageTitle
Popis Klimovicovej. Polki bliżej awansu
EUROSPORT
Krystyna Adamczak przez 34 lata prowadziła kultową księgarnię w Poznaniu
Prowadziła księgarnię ponad 30 lat. Ale nie wytrzymała opłat i konkurencji
Aleksandra Arendt-Czekała
Canberra
Zamkną prawie 70 szkół. Z powodu obaw o obecność azbestu w piasku
Świat
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
METEO
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
Białystok
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
WARSZAWA
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Intensywne opady, przejściowo śniegu. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Gwiazdy tenisa mają dość. Jasne żądanie
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
"Zamiast budować zgodę i porozumienie szuka wszędzie wojny"
Polska
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
METEO
imageTitle
Historyczny triumf Braathena na stoku. "Vamos, Brasil"
EUROSPORT
Zabieg chirurgiczny
Od roku bolał go brzuch, okazało się, że ma 16-kilogramowego guza
Lublin
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
BIZNES
Zatrzymali też innych kierowców
Zwrócili na siebie uwagę, bo jechali bez kasków i świateł. Kierowca był pijany
Lublin
Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności
Groził, że podpali dom. Matka zadzwoniła na policję
Lublin
Obóz koncentracyjny w Dachau
Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni "zniknęła"
Polska
imageTitle
Kapitalna walka na ostatnim etapie. Polak wicemistrzem świata
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty"
Polska
Bielikowi udzielono szybko pomocy
Siedział bez ruchu, nie mógł latać. Bielik potrzebował pomocy
Lubuskie
Tommy Robinson i Dominik Tarczyński
FAŁSZWięzienie "za ujawnienie gwałtów"? Jak łamał prawo gość europosła PiS
Michał Istel
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
METEO
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Ewakuowano pasażerów, na miejscu służby
WARSZAWA
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
BIZNES
Chcą wykorzystać naturalne bariery do tworzenia Tarczy Wschód
Dzika przyroda jako element zielonej Tarczy Wschód
Białystok
Mateusz Kowalski
Porwał się z gitarą na Chopina i ma szansę na Grammy
Tomasz-Marcin Wrona
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica