Szefowa Komisji Europejskiej: sparaliżujemy aktywa rosyjskiego banku centralnego

- Unia Europejska i jej partnerzy pracują nad osłabieniem zdolności [prezydenta Rosji Władimira - przyp. red.] Putina do finansowania machiny wojennej - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej, dodając, że zaproponuje przywódcom UE usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT. - Zapewni to odłączenie tych banków od międzynarodowego systemu finansowego i zaszkodzi ich zdolności do działania na całym świecie - wskazała.