Sztab generalny: Rosjanie ruszyli do ataku w trzech obwodach

Spotkanie Władimira Putina z Alaksandrem Łukaszenką miało pokazać, że Rosja nadal uczestniczy w "wielkiej grze" – powiedział PAP szef kijowskiego Instytutu Polityki Światowej Jewhen Mahda. Zdaniem politologa podczas rozmów padły słowa, mogące być ostrzeżeniem dla państw NATO.

"Dla Putina, który coraz bardziej orientuje się na wewnętrznego odbiorcę swojej polityki, ważne było pokazanie, że wielka gra wciąż się toczy" – powiedział, komentując poniedziałkowe rozmowy w Mińsku.

Ekspert zwrócił uwagę, że w trakcie spotkania dwaj dyktatorzy rozmawiali o współpracy wojskowej, w szczególności o przygotowywaniu białoruskich lotników do obsługi samolotów "ze specjalnymi jednostkami bojowymi", o czym mówił Łukaszenka.

"Teza o przygotowywaniu lotników do lotów samolotami ze specjalnymi jednostkami bojowymi sugeruje, że jest to broń jądrowa. Sądzę, że słowa te adresowane są nie do Ukrainy, lecz do Polski, Litwy i Łotwy, czyli państw NATO" – wskazał.