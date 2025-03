Ukraińscy żołnierze w rejonie Pokrowska Źródło: Reuters

1129 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Sztab Koordynacyjny do spraw Jeńców Wojennych w Kijowie poinformował o sprowadzeniu do kraju ciał 909 żołnierzy, walczących między innymi pod miastami Bachmut, Pokrowsk i Wuhłedar. Ukraińskie władze zareagowały na sugestię Władimira Putina w sprawie przekazania Ukrainy pod zarząd tymczasowy przed rozmowami pokojowymi. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby dotyczące wojny w Ukrainie.

> "Rosja próbuje zerwać ruch w kierunku pokoju, wybierając kontynuowanie wojny" - skomentował w piątek słowa Władimira Putina Andrij Jermak, szef biura prezydenckiego i kluczowy wysłannik Wołodymyra Zełenskiego w rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej.

Dzień wcześniej Putin oznajmił, że "Rosja nie wie, z kim powinna podpisać jakiekolwiek porozumienia po stronie ukraińskiej, ponieważ jutro przyjadą tam inni przywódcy". Mówił również, że w Ukrainie mogłaby zostać wprowadzona tymczasowa administracja "pod auspicjami ONZ, USA, krajów europejskich i naszych partnerów", co miałoby doprowadzić do wyborów i wyłonienia rządu, by "rozpocząć rozmowy na temat traktatu pokojowego".

> Ukraina odzyskała ciała 909 żołnierzy poległych w trwającej od lutego 2022 roku pełnowymiarowej wojnie z Rosją - poinformował Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie. Wojskowi walczyli między innymi pod miastami Bachmut, Pokrowsk, Wuhłedar i Ługańsk.

Ciała żołnierzy ukraińskich w drodze do kraju Źródło: Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych

> Rosja obecnie atakuje Ukrainę dronami Shahed codziennie i zamierza zwiększyć liczbę ataków w nadchodzących miesiącach. celem Rosji jest zdyskredytowanie Stanów Zjednoczonych w skali globalnej - ocenił Andrij Kowałenko, szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

> Kijów i Moskwa oskarżyły się wzajemnie w piątek o ostrzał stacji pomiaru gazu Sudża w obwodzie kurskim w Rosji. Obiekt znajduje się na obszarze, który nadal kontrolują wojska ukraińskie - wynika z interaktywnej mapy działań wojennych projektu DeepState, który monitoruje sytuację na froncie.

Poprzednio stacja Sudża została zaatakowana w ubiegłym tygodniu. Ukraiński sztab generalny zapewniał wówczas, że jego siły nie mają z tym nic wspólnego. Oświadczył też, że płynące z Rosji oskarżenia, jakoby za atakiem stały wojska ukraińskie, mają służyć dyskredytowaniu Ukrainy.

Stacja pomiaru gazu Sudża jest częścią gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, który do 1 stycznia tego roku wykorzystywany był przez Rosję do transportowania gazu przez Ukrainę do Europy. Na początku roku Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu przez swoje terytorium przez wzgląd na bezpieczeństwo narodowe.

Pożar w gazowej stacji pomiarowej w Sudży Źródło: Reuters

> Ukraina otrzymała od USA nowy wariant umowy o dostępie Stanów Zjednoczonych do ukraińskich bogactw mineralnych - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina ustaliła z "innymi partnerami", że otrzyma rozszerzony dostęp do ich danych wywiadowczych.

> Podczas wizyty szefa MSZ i ministry pracy Norwegii w Charkowie doszło do rosyjskiego ataku. Politycy musieli szukać schronienia przed bombami. Szef norweskiej dyplomacji uznał zdarzenie za dowód na brak woli ze strony Moskwy na zawarcie zawieszenia broni. Wykluczył też szybkie zniesienie sankcji wobec Rosji.

> Wojska Ukrainy nie atakują obiektów energetycznych Rosji, a uderzają jedynie w cele wojskowe armii okupacyjnej; oskarżenia Moskwy o łamanie przez Kijów porozumienia o zawieszeniu ataków na energetykę są fałszywe – oświadczył ukraiński Sztab Generalny.