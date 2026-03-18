Ciężkie bombardowania Bejrutu. Izrael uderzył bez uprzedzenia

Wybuchy na przedmieściach Bejrutu (18.03.2026) Źródło: Reuters

Libańskie władze poinformowały, że co najmniej sześć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku nalotów na centrum Bejrutu, które w nocy z wtorku na środę przeprowadził Izrael. Agencja Reuters informowała wcześniej o ciężkich bombardowaniach centrum stolicy Libanu.

Zniszczenia po izraelskim ataku na centrum Bejrutu Źródło: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

W komunikacie libańskich władz, który cytuje francuska agencja AFP, podkreślono, że to wstępne dane. Przekazano też, że obok ostrzału stolicy Libanu Izrael prowadził też ataki na Tyr, w południowej części kraju.

Liban: celem gęsto zaludnione rejony, ataki bez uprzedzenia

AFP przekazała, powołując się na libańskie media, że celem nalotów były między innymi gęsto zaludnione rejony w stolicy Libanu. Niektóre ataki miały zostać przeprowadzone bez uprzedzenia. Izraelska armia zazwyczaj najpierw wydaje nakazy ewakuacji, a dopiero później rozpoczyna ostrzał.

Nad ranem zaatakowano siedzibę Hezbollahu w dzielnicy Bachoura, również w centrum Bejrutu. Ostrzał poprzedzono nakazem ewakuacji w promieniu 300 metrów od zadeklarowanego celu ataku.

Izraelska armia poinformowała we wtorek o rozpoczęciu "szerokiej" fali ataków na cele w Teheranie oraz w Bejrucie. Operacja jest reakcją na wcześniejszy, skoordynowany ostrzał rakietowy terytorium Izraela przeprowadzony przez Iran i terrorystyczne ugrupowanie Hezbollah.

A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah pic.twitter.com/vQpWZQs68m — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2026 Rozwiń

Wojna na Bliskim Wschodzie

Izrael wraz z USA prowadzą od 28 lutego wojnę z Iranem. W odwecie proirański Hezbollah zaatakował na początku marca Izrael, włączając się w konflikt i wciągając w wojnę Liban. Izraelska armia prowadzi masowe naloty na różne części Libanu w ramach operacji, która ma na celu całkowite znizczenie Hezbollahu. W jej ramach Izrael od poniedziałku prowadzi też ograniczoną ofensywę na południu Libanu.

Według władz w Bejrucie od początku wojny w izraelskich atakach zginęło co najmniej 850 osób, a ponad 2 tysiące zostało rannych. Blisko 850 tysięcy mieszkańców południowego Libanu musiało opuścić swoje domy.

Opracował Kuba Koprzywa /lulu