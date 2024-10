Włochy zaostrzają przepisy przeciwko surogacji. "Ochrona kobiet i ich godności"

Włoski rząd zakazał parom podróży zagranicznych w celu surogacji. Decyzja rozszerza wcześniej obowiązujący zakaz, który obejmuje surogację na terenie Włoch. Jak oceniła polityczka Carolina Varchi, nowe przepisy to "ochrona kobiet i ich godności".

Zarządzenie Włoch ma na celu całkowity zakaz korzystania z usług surogatek. Nowe prawo zostało w środę przyjęte przez włoski senat 84 głosami do 58. Dotąd włoskie pary często korzystały z nich w krajach takich jak Kanada, czy USA. Teraz za złamanie prawa grozi do dwóch lat więzienia i grzywna do miliona euro.