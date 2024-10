Będą nowe wybory. Wszystko przez nietypową imprezę

Impreza z elementami BDSM, którą planowano zorganizować w średniowiecznym zamku na północy Włoch, stała się przyczyną dymisji władz miejscowości Varano de' Melegari. Wprowadzono tam zarząd komisaryczny - podała lokalna prasa. Kontrowersyjne wydarzenie nie odbyło się, ale to nie zażegnało kryzysu politycznego, do jakiego doszło w związku z tą sprawą.

W Varano de' Melegari, położonym na wzgórzu koło Parmy, do dymisji podało się siedmiu z dziesięciu radnych, co doprowadziło do wygaśnięcia kadencji zarządu miejscowości, kierowanego przez burmistrza z centroprawicy. Muszą odbyć się tam nowe wybory.