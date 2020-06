"Miasto zostało upokorzone". Neofaszyści starli się z policją i zaatakowali dziennikarzy

Na terenie antycznego Circus Maximus w Rzymie doszło w sobotę do starć uczestników antyrządowego wiecu środowisk neofaszystowskich z siłami porządkowymi. Manifestanci zaatakowali także dziennikarzy. "Antydemokratyczna wściekłość została skierowana przeciwko dziennikarzom, których zapewniamy o naszej bliskości i solidarności" - głosi nota radnych wydana na rzymskim Kapitolu.

W Rzymie doszło do starć środowisk neofaszystowskich z policją

W Rzymie doszło do starć środowisk neofaszystowskich z policją PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Antyrządowy wiec rozpoczął się od wznoszenia haseł "Duce, Duce" na cześć faszystowskiego przywódcy Włoch Benito Mussoliniego. Wkrótce potem duża grupa manifestantów zaczęła zbliżać się do obecnego tam specjalnego oddziału sił policji do tłumienia zamieszek oraz do stojących w pobliżu dziennikarzy.