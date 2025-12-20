Logo strona główna
Zażalenie "rodziny z lasu" oddalone. Sąd odebrał im troje dzieci

Australijsko-brytyjska para mieszkała w chacie w lesie w Abruzji
Gran Sasso w Abruzji
Źródło: Google Earth
Australijsko-brytyjska para, która mieszkała w chacie w lesie w Abruzji bez wody i prądu, nie odzyska dzieci - zdecydował włoski sąd apelacyjny. Piątkową decyzję skrytykował wicepremier Włoch, lider prawicowej Ligi Matteo Salvini.

Włoski sąd apelacyjny oddalił w piątek odwołanie od wyroku sądu niższej instancji, na mocy którego zawieszono prawa rodziców trojga małych dzieci i skierowano je do rodziny zastępczej.

Dzieci z "rodziny z lasu", jak nazywana jest we włoskich mediach, zostały umieszczone w domu opieki w mieście Vasto w Abruzji, gdzie może też przebywać z nimi w ciągu dnia ich mama, obywatelka Australii.

Sprawa rodziny z okolic miejscowości Palmoli wywołała ogólnokrajową dyskusję we Włoszech, także wśród polityków. Obrońcy stylu życia rodziny argumentują, że należy pozwolić jej realizować plan bliskości z naturą, z dala od postępu. Zarzucają włoskim sędziom niedopuszczalną - ich zdaniem - ingerencję w decyzje i życie rodziców.

Australijsko-brytyjska para mieszkała w chacie w lesie w Abruzji
Australijsko-brytyjska para mieszkała w chacie w lesie w Abruzji
Źródło: Google

Ci, którzy popierają postanowienie sądu o odebraniu dzieci rodzicom, argumentują, że żyły one w bardzo złych warunkach higieniczno-sanitarnych i nie chodziły do szkoły. Eksperci, cytowani w telewizji, ustalili, że wbrew zapewnieniom rodziców o tym, że uczą dzieci w domu, nie umieją one pisać, czytać ani liczyć; ani po włosku, ani po angielsku.

Salvini o "haniebnej" decyzji sądu

Od kilku tygodni prowadzone są rozmowy z australijsko-brytyjską parą, która zgodziła się tymczasowo zaakceptować zamieszkanie w oferowanym jej bezpłatnie domu. Pod takim warunkiem poprawy poziomu życia dzieci mogłyby wrócić do swoich rodziców.

Sprawa "dzieci z lasu" wywołała szok we Włoszech. Meloni zabrała głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprawa "dzieci z lasu" wywołała szok we Włoszech. Meloni zabrała głos

Piątkową decyzję o odrzuceniu odwołania od decyzji sądu wicepremier Włoch, lider prawicowej Ligi Matteo Salvini nazwał "haniebną". "Dzieci nie są własnością państwa, powinny móc żyć i rosnąć z miłością matki i ojca" - napisał Salvini na platformie X. Wcześniej ocenił, że doszło do "porwania" dzieci.

Ministra do spraw rodziny i równych szans Eugenia Roccella wyraziła żal, że dzieci nie będą mogły wrócić do swoich rodziców na Boże Narodzenie. W obronie rodziny i jej praw stanął włoski ruch Pro Vita ( Za Życiem).

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google

Włochy
