Manifestacja w Rzymie przeciwko faszyzmowi

W Rzymie odbyła się w sobotę manifestacja pod hasłem "Nigdy więcej faszyzmu". Na proteście zgromadziły się dziesiątki tysięcy osób. Była to odpowiedź na zeszłotygodniową demonstrację we włoskiej stolicy, w trakcie której aktów przemocy i wandalizmu dopuściły się bojówki neofaszystowskiego ruchu Forza Nuova.

9 października wiec przeciwników przepustki sanitarnej przekształcił się w stolicy Włoch w uliczną bitwę i ataki na policjantów, bo przeniknęli do niego ekstremiści. Grupa neofaszystów wtargnęła do siedziby centrali związkowej Cgil i ją zdemolowała. Aresztowani zostali liderzy Forza Nuova.

"Nie dla faszyzmu i przemocy"

Lider lewicowej centrali Cgil Maurizio Landini oświadczył na początku wiecu, że jest to manifestacja w obronie demokracji. W swym wystąpieniu mówił o potrzebie "pokonania faszystowskiej mentalności". - To nie jest protest narodowy, ale europejski, kontynentalny - dodał Landini. Przypomniał, że wiec odbywa się w szczególnie bolesnym dniu dla Rzymu - w rocznicę niemieckiej łapanki w stołecznym historycznym getcie, po której do obozu Auschwitz wywieziono ponad tysiąc Żydów. Powróciło tylko 16 z nich.