Włosi za zmniejszeniem liczby parlamentarzystów. Są wyniki exit poll

Exit poll: Włosi poparli redukcję liczby parlamentarzystów

Według sondażu exit poll na godzinę 15 ponad 60 procent Włochów, którzy wzięli udział w zakończonym w poniedziałek referendum konstytucyjnym, poparło przyjętą w zeszłym roku przez parlament ustawę, dotyczącą poprawki do konstytucji, przewidującej ograniczenia liczby parlamentarzystów, co było jednym z punktów programu poprzedniej koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd przed dwoma laty. Ustawa z października 2019 roku przewiduje od następnej kadencji zmniejszenie liczby deputowanych z 630 do 400, a senatorów z 315 do 200.