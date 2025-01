Przebrała się za pielęgniarkę i porwała dziecko ze szpitala

Włoska policja zatrzymała kobietę i mężczyznę, którzy porwali ze szpitala urodzoną kilka dni wcześniej dziewczynkę. W domu pary funkcjonariusze zastali ich krewnych. Zebrali się, by świętować narodziny dziecka.

Noworodek został uprowadzony ze szpitala w mieście Cosenza (w regionie Kalabria) we wtorek po południu, o czym informowała między innymi agencja prasowa ANSA. Dziewczynka została zabrana samochodem przez 43-letniego mężczyznę i 51-letnią kobietę. 51-latka weszła do szpitala w przebraniu pielęgniarki, wierząc, że to "ułatwi porwanie". Dzięki nagraniom z monitoringu policja jeszcze tego samego dnia znalazła parę z noworodkiem w ich domu w miejscowości Castrolibero. Oboje zostali zatrzymani. Z doniesień medialnych wynika, że dziecko nie doznało uszczerbku na zdrowiu.