Przebierał się za zmarłą matkę, aby dostawać jej emeryturę

Graziella Dall’Oglio zmarła w 2022 roku w wieku 82 lat w miejscowości Borgo Virgilio. Rzecznik komisariatu policji w Mantui twierdzi, że mężczyzna, obecnie bezrobotny były pielęgniarz, nie zgłosił śmierci matki. Przez lata podszywał się pod nią w celu pobierania emerytury.

Kiedy dowód osobisty starszej kobiety stracił ważność, syn nałożył makijaż, perukę i jej ubrania, aby odnowić dokument, co we Włoszech trzeba zrobić osobiście. Jednak urzędnik, który rozpatrywał wniosek, zaczął podejrzewać, że doszło do przestępstwa. Powiadomił władze, które z kolei wezwały panią Dall’Oglio do ponownego stawienia się w urzędzie.

W szafie w pralni znaleźli zmumifikowane ciało zmarłej

Śledczy zobaczyli na nagraniach z monitoringu, że mężczyzna przebrany za swoją matkę przyjechał do urzędu samochodem, mimo że kobieta nie posiadała prawa jazdy. Policjanci spotkali się z nim na miejscu. Następnie udali się pod adres zamieszkania starszej kobiety. W szafie w pralni znaleźli jej zmumifikowane ciało owinięte w śpiwory.

Mężczyzna został oskarżony o ukrywanie zwłok, oszustwo, podszywanie się pod kogoś innego i fałszowanie dokumentu - poinformował rzecznik. 57-latek został aresztowany.

Stacja CNN zwraca uwagę, że oszustwa związane z pobieraniem emerytur są we Włoszech częste - dziesiątki osób zostają aresztowane za podszywanie się pod zmarłą osobę w celu pobrania emerytury.

Ponieważ rejestry zgonów i służby publiczne w kraju nie zawsze są ze sobą powiązane, zgłoszenie zgonu może zająć lata, co oznacza, że czeki emerytalne są wysyłane, dopóki ktoś nie powiadomi lokalnego biura emerytalnego.

