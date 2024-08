Polowanie na klimatyzatory w raju dla sławnych i bogatych

Liczy niespełna 400 mieszkańców, jest jedną z najbogatszych gmin we Włoszech i przyciąga sławnych i bogatych. Portofino wydaje się idealnym turystycznym celem, jednak - jak pisze brytyjski "Guardian" - w ostatnim czasie stało się areną "polowania" na klimatyzatory. Chodzi o ścisłe restrykcje dotyczące używania tych urządzeń i działań podejmowanych w tej sprawie przez lokalną policję.

Liczące niespełna 400 stałych mieszkańców Portofino, znajdujące się na zachodzie Włoch , w regionie Ligurii, jest jedną z najbogatszych gmin we Włoszech i uchodzi za snobistyczne, przyciągające bogatych i sławnych miejsce. Ostatnio pojawiła się tam Madonna, która - według nieoficjalnych doniesień - chce tam zorganizować urodzinowe "megaparty" z okazji 66. urodzin.

Brytyjski "Guardian", nawiązując do panujących we Włoszech upałów, pisze, że "w Portofino jest gorąco, ale atmosfera stała się zdecydowanie chłodna" wśród mieszkańców ekskluzywnego włoskiego miasteczka, odkąd wprowadzono tam ścisłe restrykcje dotyczące używania klimatyzatorów.

"Guardian" pisze, że od stycznia do maja lokalna policja odnotowała 22 nielegalnie zainstalowane klimatyzatory na dachach i tarasach, a od czerwca, gdy temperatura gwałtownie wzrosła, kolejnych 15 takich przypadków. Burmistrz Portofino Matteo Viacava zaprzeczył doniesieniom włoskiej prasy, że policja użyła dronów do zlokalizowania nielegalnie zainstalowanych klimatyzatorów. "Lata stają się coraz cieplejsze, a lipiec i sierpień są upalne i bardzo wilgotne. Nie chodzi o to, że chcemy, aby ludzie cierpieli i aby przez upał nie mogli spać, (...). Wszyscy teraz jesteśmy uzależnieni od klimatyzacji. Ale Portofino znajduje się w parku regionalnym i są zasady, których należy przestrzegać" - powiedział Viacava "Guardianowi".