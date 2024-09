Występując na forum konferencji szef włoskiego resortu obrony, cytowany przez agencję Ansa, oświadczył: - Włochy mają dostarczyć system obrony przeciwlotniczej Ukrainie , ale włoska firma, która ma go składać, w sierpniu była zamknięta z powodu urlopów, nie pracuje w soboty i niedziele oraz wieczorem. Ansa odnotowuje, że słowa te były wymierzone w system produkcji broni, który nie jest dostosowany do czasów wojny. Jak dodał minister Crosetto, "trzeba go szybko zmienić, także Europa to zrozumiała". Agencja przypomina też wcześniejsze słowa szefa resortu, gdy przyznawał, że "kłóci się z włoskimi firmami".

Minister: to, czego brakuje najbardziej, to czas

- Putin decyduje, że fabryka samochodów ma od następnego dnia produkować broń. Nam nie udaje się nawet wprowadzić zmian w takim zakładzie, który produkuje broń, by robił to szybciej. Europejscy ministrowie przyjęli do wiadomości, że trzeba to zmienić i mam nadzieję, że zrobimy to możliwie najszybciej, bo to, czego brakuje najbardziej, to czasu - oznajmił. Związkowcy z branży zbrojeniowej uważają zaś, że to rząd musi przyspieszyć procedury wydawania zgody na inwestycje w ten sektor. Sprawa ta, jak przypomnieli, utknęła w Radzie Ministrów.