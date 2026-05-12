Włoch z podejrzeniem hantawirusa. Próbki wysłane do szpitala
Próbki pobrane od 25-letniego obywatela Włoch z Kalabrii na południu kraju zostały wysłane do szpitala zakaźnego Spallanzani w Rzymie w celu wykonania testów na obecność hantawirusa.
Wcześniej mężczyzna został skierowany na kwarantannę po podróży holenderskim samolotem linii KLM w towarzystwie kobiety, która później zmarła z powodu zakażenia tym wirusem.
Jak podała agencja ANSA, rzymski szpital zaprzecza wcześniejszym doniesieniom, żeby mężczyzna - już przebywający na kwarantannie - miał zostać przewieziony do szpitala zakaźnego w celu przeprowadzenia badań.
Źródło: Reuters, ANSA