Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pasażerowie wyproszeni z samolotu. Powodem "ekstremalny upał"

shutterstock_1451701130
Upalne dni we Florencji
Źródło: Reuters
Załoga samolotu British Airways lecącego z Florencji do Londynu wyprosiła część pasażerów, tłumacząc się tym, że "maszyna stała się zbyt ciężka i nie mogła wystartować". Powodem miał być upał. O sprawie poinformowały brytyjskie media, cytując oświadczenie linii lotniczej.

Dwudziestu pasażerów musiało opuścić pokład samolotu linii British Airways przed startem, ponieważ - z powodu ekstremalnego upału - samolot był zbyt ciężki, aby móc wystartować - opisały brytyjskie media.

Samolot Embraer ERJ-190 startował 11 sierpnia z lotniska Florencja-Peretola i leciał na lotnisko Londyn-City. Teraz media opisały tę sprawę, cytując wyjaśnienia rzecznika British Airways. Tłumaczył on, że "ekstremalne temperatury mają wpływ na ciśnienie powietrza, dlatego waga samolotu musiała być mniejsza".

Embraer ERJ-190 linii British Airways (zdjęcie archiwalne)
Embraer ERJ-190 linii British Airways (zdjęcie archiwalne)
Źródło: Bjoern Wylezich/Shutterstock

Tłumaczenia rzecznika

Rzecznik przeprosił pasażerów, którzy opuścili pokład maszyny. Przekazał, że "zespoły British Airways ciężko pracowały, aby jak najszybciej osoby te dotarły do celu podróży" - podał portal Evening Standard.

British Airways podała, że przełożyła rezerwacje pasażerów na najbliższy dostępny lot i zapewniła im zakwaterowanie w hotelu.

W dniu zdarzenia we Florencji temperatura powietrza wynosiła 35 stopni. Nad kraj nadeszła wtedy fala upałów przed obchodzonym 15 sierpnia świętem Ferragosto, kiedy miliony Włochów i zagranicznych turystów przebywały na wakacjach. 11 sierpnia w związku z dokuczliwymi upałami włoskie ministerstwo zdrowia wprowadziło czerwony, najwyższy stopień alarmu w wielu miastach, głównie na północy kraju: Bolonii, Bolzano, Brescii, Turynie, Latinie i Frosinone, a także właśnie we Florencji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

"Wraz ze wzrostem temperatury powietrze stawało się mniej gęste, co powodowało, że do normalnego funkcjonowania samolotu potrzebne było więcej paliwa, a to wiązało się ze wzrostem jego ciężaru" - napisał Evening Standard.

Według brytyjskiej pasażerki, lecącej tamtego dnia do Londynu, załoga British Airways chciała, aby samolot opuściło 36 pasażerów, jednak zgodziło się opuścić maszynę tylko 20 osób.

"Podróżowanie może stać się droższe"

Jonny Williams, ekspert lotniczy z Uniwersytetu w Reading, powiedział portalowi tabloidu "The Sun", że "gorące letnie dni, kiedy mniejsze lotniska będą musiały zmniejszać swoje obciążenia, będą się zdarzać coraz częściej".

- Podróżowanie do Hiszpanii, Włoch czy Grecji może stać się droższe, ponieważ samoloty będą przewozić mniej pasażerów z powodu zmian klimatycznych - zaznaczył Williams.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas//akw

Źródło: Birmingham Mail, The Sun, Evening Standard, Ansa

Źródło zdjęcia głównego: Bjoern Wylezich/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniasamolotyLotnictwoUpałKlimat
Czytaj także:
Kamil Żbikowski został prezydentem Zabrza
Kim jest nowy prezydent Zabrza? Odwrócił wynik w drugiej turze
Katowice
imageTitle
Brutalna sprzeczka w szatni. Wyrzucony z klubu piłkarz dołączył do zespołu Polaka
Najnowsze
Polska pomoc dla Ukrainy to prawie siedem procent PKB? Jak czytać te dane
Pomoc dla Ukraińców. Aż niemal siedem procent PKB? Nie
Michał Istel
Atak na taksówkarza w Krakowie
Nożownik zaatakował taksówkarza. Wiadomo, czego dotyczyła sprzeczka
Kraków
Mężczyzna szedł autostradą A4
Niebezpiecznie na A4. "Spacerował po autostradzie. Przy uchu trzymał telefon"
Kraków
Tajfun Kajiki zbliża się do Wietnamu
Pół miliona ewakuowanych. Tajfun uderzył
METEO
Pijany mężczyzna nie mógł wrócić na deskę
Pijany pływał na desce, wpadł do wody
Wrocław
imageTitle
Buksa we Włoszech. Przechodzi testy medyczne
Najnowsze
Kontrola dokumentów, straż graniczna
Agresywni pasażerowie na lotnisku. Nie polecieli do Malagi
Łódź
imageTitle
Mistrzyni kombinacji norweskiej olimpijką w skokach narciarskich?
EUROSPORT
Przejechał przez przejście tuż przed pieszymi
Przejechał przez przejście tuż przed pieszymi. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_1633438744
Śmierć nastolatków na wakacjach. Media: poczuli się źle po kolacji
Świat
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar
Świat
imageTitle
Spowodował zamieszanie na US Open. Organizatorzy bez litości
EUROSPORT
Larwa muchy śrubowej
Mucha śrubowa w ciele człowieka. Pierwszy przypadek w USA
METEO
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
WARSZAWA
BALTYK SINICE
Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać
Polska
shutterstock_1455993803
Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje
Polska
Awionetka
Spadła awionetka. Dwie osoby nie żyją
Poznań
haker
Skandal we Włoszech. Tysiące mężczyzn zamieszczało w internecie intymne zdjęcia swoich żon
Świat
Dzik (zdjęcie ilustracyjne)
W tej stolicy postawiono pułapki na dziki
METEO
Policjantka uratowała psy
Wracała z urlopu, na drodze zauważyła dwa psy
Poznań
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Jest projekt ustawy
Szczecin
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Weto prezydenta do zmian w podatkach. "Nie godzę się na to"
BIZNES
Auto wylądowało w polu kukurydzy
Uciekała przed policją, bo nie ma prawa jazdy. Oto efekt
Poznań
imageTitle
Nocne włamanie, skradziono kilka rowerów. Kłopoty zespołu przed etapem Vuelty
EUROSPORT
pieniadze portfel wydatki senior emeryt emerytura renta shutterstock_2391938409
Dorabianie do emerytury. Wchodzą nowe progi
BIZNES
Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem
Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem
Polska
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
WARSZAWA
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica