17-latek zatrzymany pod zarzutem planowania masakry w szkole

Kierowca nagrał napad na furgonetkę w Apulii Źródło: instagram.com/claudiostefanazzi

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Karabinierzy z Jednostki Operacji Specjalnych (ROS) w poniedziałek o świcie w Perugii zatrzymali 17-latka pod zarzutem planowania zamachu w szkole. Oskarżono go również o propagandę i podżeganie do przestępstw na tle rasowym, etnicznym i religijnym, a także o posiadanie materiałów terrorystycznych.

Jak podaje Rai News, powołując się na ustalenia służb, nastolatek planował masakrę w szkole artystycznej, inspirowaną zdarzeniem z amerykańskiego liceum Columbine z 20 kwietnia 1999 roku. Zginęło wówczas 13 osób.

Na komputerze i w domu zatrzymanego śledczy znaleźli "niezwykle wrażliwe materiały" - podaje "La Repubblica". Były to między innymi dokumenty zawierające informacje techniczne na temat niebezpiecznych substancji chemicznych i bakteriologicznych oraz instrukcje budowy broni palnej. Nastolatek rozpowszechniał je za pomocą popularnego komunikatora internetowego.

Fascynacja sprawcami strzelanin i plany masakry

Młody mężczyzna interesował się budową ładunku wybuchowego nazywanego "matką szatana", czyli TATP. Użyto go podczas zamachów w Brukseli i Paryżu. Według śledczych chłopak od około roku należał do grupy "Werwolf Division" na Telegramie i kontaktował się z jej członkami. Gloryfikowano tam sprawców masowych strzelanin i rozpowszechniano rasistowskie treści.

Jak podaje "La Repubblica", oprócz 17-latka śledztwem objętych jest siedmiu innych nieletnich z prowincji Teramo, Perugia, Pescara, Bolonia i Arezzo. Prokuratura w L'Aquili prowadzi dochodzenie pod kątem propagandy i podżegania do przestępstw na tle rasowym, etnicznym i religijnym. Zabezpieczono smartfony i komputery, które zostaną zbadane w celu ustalenia stopnia zaangażowania każdego z tych młodych ludzi w przestępstwo. Według służb mogą być częścią międzynarodowego wirtualnego systemu grup neonazistowskich.

Masakra w Columbine

Inspiracją dla zatrzymanego 17-latka miały być wydarzenia z USA z 20 kwietnia 1999 r. Tego dnia 17-letni Dylan Klebold i 18-letni Eric Harris weszli do budynku swojego liceum Columbine i w ciągu 49 minut zamordowali 13 osób, a 24 kolejne ranili. Potem popełnili samobójstwo. Ofiar mogło być znacznie więcej, ale ładunki wybuchowe domowej roboty, które ulokowali w stołówce i samochodzie, nie eksplodowały. Masakra w Columbine była tematem fabularnego filmu Gusa Van Santa "Słoń" z 2003 roku.

